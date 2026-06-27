特朗普警告歐洲勿對美企徵收數碼服務稅　否則立即祭100%關稅報復

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月26日（周五）威脅稱，任何國家對美國企業徵收數碼服務稅（digital servce tax），他將立即對所有來自該國的商品加徵100%的關稅。特朗普又強調，這項新關稅將凌駕所有過往與美國達成的貿易協議，代表即使之前已與美方達成貿易協議，依然無法獲得豁免。



特朗普在其社交平台上發文表示：「許多歐洲國家一直在討論即將對美國企業徵收數碼服務稅。其中一些國家已接近付諸實施。」

特朗普發文警告他國勿對美企開徵數碼服務稅：

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）警告，假如任何國家對美國企業徵收數碼服務稅（digital servce tax），他將對所有來自該國的商品加徵100%的關稅。（truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普強調：「任何徵收此類稅項的國家，其所有銷往美國的商品都將立即被徵收100%的關稅。該關稅將取代與該國達成的任何貿易協議，無論這些協議是否已執行、簽署或尚未生效。此外，如果該國執意徵收此類稅項，100%的關稅將立即生效。」

特朗普在貼文中特別點名批評歐洲國家。

特朗普過去曾多次反對外國對美國科技巨頭徵稅或進行監管。2025年，他威脅要對任何試圖這樣做的國家徵收新的關稅。2025年8月的一篇貼文稱，開徵數碼服務稅和加強監管「都是為了損害或歧視美國科技」。

2026年6月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園與農民共進晚餐並發表講話。（Reuters）

不少歐洲國家都在醞釀開徵數碼服務稅，專門針對美國的大型科企，而歐盟也在討論徵收全歐盟範圍的數碼服務稅。這些稅收通常針對網上廣告、網上市場和用戶數據的收入，旨在獲取在美國營運，但未在歐洲設立實體總部的美國大型科企（如谷歌、Meta和亞馬遜）在歐洲國家所產生的利潤。