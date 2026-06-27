特朗普前國安顧問博爾頓認非法保留機密資料罪　面臨最高5年監禁

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）承認，他在為一本書整理筆記時洩露機密資訊。博爾頓現時經常批評特朗普的施政，他被控18項與不當處理機密資料相關的罪名，最初否認控罪。博爾頓6月26日承認了一項非法保留機密資訊的指控。他持有的文件包括含國防資訊的日記，其中部份資訊屬於絕密級別。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，檢察官表示，博爾頓面臨最高五年監禁，並已同意支付225萬美元（約1764萬港元）的罰款。

2025年10月17日，美國馬里蘭州，前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）抵達地方法院，投案自首，並首次出庭接受有關不當處理機密資訊的指控。（Reuters）

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，博爾頓還將向國家安全官員報告他非法持有的機密信息，並完成100小時的社區服務。

6月29日，法官在庭上宣讀對博爾頓的指控，其中包括他將包含敏感訊息的日記發送給家人。博爾頓表示這些指控屬實。

博爾頓在被問到是否犯下這些罪行時表示：「法官大人，我有做過，並對此感到抱歉」。

據美媒報道，博爾頓的案子將於10月28日判刑。

審判結束後，美國政府檢察官海耶斯（Kelly Hayes）在受訪時表示，博爾頓知道如何處理機密資訊以及可以與誰分享這些資訊。

海耶斯指：「他也清楚，處理不當這些敏感資訊會對國家安全造成損害，然而，正如博爾頓先生剛才承認的那樣，他違反法律，將我們的國家安全置於嚴重危險之中。」

博爾頓於2019年被特朗普解僱。他在2020年出版的回憶錄《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened）中，講述了他在特朗普手下工作的經歷，並將特朗普描繪成一位對地緣政治一無所知的總統。

白宮當時曾提出訴訟，試圖阻止該書出版，理由是書中包含機密資訊且未經適當審查。法官當時駁回了這項請求，該書其後正式出版。

隨後，美國司法部對博爾頓是否因在書中洩露部份機密資訊而構成不當處理機密資訊展開調查。

2025年10月17日，美國馬里蘭州，前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）抵達馬里蘭州地區法院。（Reuters）

此後，博爾頓一直對特朗普持批判態度。作為回應，特朗普曾建議將博爾頓送進監獄，並稱他為「卑鄙小人」。