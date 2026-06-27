美媒：美國CFTC再對PolyMarket展開廣泛調查　為近年來第三次

《紐約時報》6月26日引述消息人士稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）自今年稍早，對預測市場平台Polymarket的合法性展開廣泛調查，是CFTC近年來第三次對後者進行調查。



Polymarket過去曾因涉嫌在未向CFTC註冊的情況下在美國經營，而遭對方調查。雙方2022年達成和解協議，前者須繳140萬美元的罰款，並承諾網絡將全面屏蔽美國用戶。

CFTC於2024年再度對Polymarket展開調查，調查其是否違反了上述禁令，司法部也啟動了相關的刑事調查。美國聯邦調查局（FBI）人員甚至在同年11月的一次行動中，查獲公司創始人兼利政總裁科普蘭（Shayne Coplan）的電子設備。

2026年5月26日拍攝的設計圖片中，可以在一部手機螢幕上看到預測市場平台Polymarket的標誌。（Getty）

消息人士指，特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年初再度入主白宮並任命Caroline Pham為CFTC代理主席後，後者先是禁止執法部門透過發出新的傳票來收集更多證據，最終更放棄對Polymarket的調查。

CFTC現任主席Michael S. Selig後來於2025年底上任接替Caroline Pham，並且面臨越來越大的壓力，要求他證明CFTC仍有能力監管預測市場。消息人士稱，CFTC最終在2026年重啟範圍廣泛的調查，惟未提到其他細節。

這張2020年8月30日在美國華盛頓特區拍攝的照片中，可以看到美國商品期貨交易委員會（CFTC）的標誌。（Reuters）

Michael S. Selig曾揚言，CFTC將追查預測平台上的違規行為；PolyMarket於25日發表聲明重申，公司嚴格禁止內幕交易，並已向執法部門移交了近100宗相關案件。