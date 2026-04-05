伊朗｜Polymarket就被擊落美軍F-15機師何時獲救開盤　遭批後下架

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息/】美國與以色列向伊朗發動的戰爭已進入第36日之際，一架美軍F-15戰機4月3日遭伊朗擊落，2名機師彈射逃生，有1名已被尋回，另外1名則下落不明。美國熱門預測市場平台Polymarket 同日允許用戶就該名失蹤機師何時獲救接受用戶下注，事件引發民主黨眾議員狠批，Polymarket其後迅速將賭盤下架。



據《紐約郵報》報道，馬薩諸塞州民主黨眾議員莫爾頓（Seth Moulton）猛烈抨擊Polymarket，該平台在戰機遭擊落後，允許用戶就失踪美軍F-15戰機機師的命運下注。

莫爾頓在網上發文表示，這個已被刪除的賭盤讓一些不擇手段的人有機會賭美國何時會確認尋回這名被擊落的機師，其中大多數人（63%）預測他要到4月4日（週六）才能獲救。

民主黨眾議員發文狠批Polymarket拿F-15戰機機師的生死開盤：

莫爾頓在X網站上憤怒地寫道：「這太噁心了」，並分享了這個賭盤的截圖。

莫爾頓指，該賭盤頁面是在「正進行搜救行動」期間出現的。他認為：「他們（機師）的生死未卜，他們可能是你的鄰居、朋友或家人。而人們卻在賭他們能否獲救。」

Polymarket其後表示，該賭博頁面本來就不應該出現，目前已被移除。Polymarket發文指：「我們立即關閉了這個賭盤，因為它不符合我們的誠信標準。它本不應該被發布，我們正在調查此事是如何繞過我們內部安全措施的。」

據報道，Polymarket允許用戶就一系列伊朗戰爭相關主題進行投注，例如美國地面部隊是否會出動以及何時可能宣布停火。

莫爾頓在隨後的帖子中寫道：「在我指出這一點後，你們下架這個投注只是第一步，你們的平台上仍然有219個伊朗戰爭相關的投注處於活躍狀態。請立即刪除這些投注。」

莫爾頓不是首位向Polymarket作出嚴厲批評的民主黨人，此前就有人在網上就伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）之死提前下注，並賺取55萬美元。

康涅狄格民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）承諾將起草立法，禁止與政府行為掛鉤的賭博活動，以回應圍繞伊朗戰爭的賭博。

2026年3月18日，在這張插圖中，可以看見美國Polymarket線上預測賭博應用程式的標誌出現在智能手機的屏幕上。（Getty）

墨菲近日受訪時表示：「這簡直是美國商業道德淪喪的極致體現。」他認為，預測市場已經造就了一個更「反烏托邦的世界」。墨菲強調：「人們不應該因為下了賭注就盼望別人死。」