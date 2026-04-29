美國護照將印上特朗普肖像　限量發行紀念建國250周年

美國國務院4月28日表示，將限量發行印有總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）肖像的紀念護照。國務院的聲明表示，這款護照將於7月發行，作為美國建國250周年紀念活動的一部份，但並未公布具體數量。



2026年4月28日，美國國務院發布的護照效果圖，展示美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像和簽名。（U.S. State Department/Handout via REUTERS）

綜合路透社及英國《衛報》報道，國務院的聲明雖未提及護照會印有特朗普的肖像，但提供的效果圖顯示，特朗普的肖像將印在護照內頁，其肖像以《獨立宣言》的文本和美國國旗為背景，其簽名則以金色呈現。印有其肖像一頁，將與開國元勳1776年簽署《獨立宣言》的著名畫作相對。

由國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott ）所發的聲明稱，新護照將採用訂製的藝術設計和增強圖像，同時保持美國護照一貫的安全特性，使其成為世界上最安全的證件。

路透社指出，目前尚不清楚美國公民是否可以選擇不領取紀念護照。但國務院官員表示，領取這批限量發行的紀念護照，無需額外付費。

2025年12月19日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮活動中展示自己推出的簽證計劃中的「金卡」。（Getty）

在此之前，美國鑄幣局曾公布，計劃發行印有特朗普頭像的1美元硬幣，以紀念美國建國250年。財政部也表示，將發行有特朗普簽名的鈔票，創美國歷任總統首例。

自特朗普去年初重返白宮以來，其政府已把多處標誌性建築物改以特朗普命名，另推出以特朗普命名的移民簽證計劃Trump Gold Card、處方藥折扣網站TrumpRx.gov、為兒童設立的聯邦儲蓄賬戶Trump Accounts，並計劃以其名字建造「特朗普級」（Trump class）海軍軍艦。