肯塔基州暴雨引發洪水釀4死　州長急發緊急狀態令

美國肯塔基州（Kentucky）州長貝希爾（Andy Beshear）於6月27日表示，日前暴雨引發的嚴重洪水已造成 4 人死亡，該州降雨量高達180毫米。他宣布，全州進入緊急狀態，並警告預計將有更多降雨來襲。



貝希爾周六說：「這是一場嚴重的洪災，救援隊已經在全州範圍內多次從車輛和房屋中救出被困人員。由於強降雨將持續到今晚深夜，我們需要民眾保持警惕，避免駕車出行，尤其是在天黑後能見度較低的情況下。」他又指，麥迪遜縣（Madison County）有「大量道路被水淹沒」，搜救隊伍已被派往該地區。他還表示，至少有 12 條州級公路因被淹而「無法通行」。

根據國家氣象局（National Weather Service）的消息，肯塔基州和印第安納州（Indiana）的部分地區周六均處於山洪警告之下。

肯塔基州民主黨州長貝希爾（Andy Beshear）指，麥迪遜縣（Madison County）有「大量道路被水淹沒」，搜救隊伍已被派往該地區。（Reuters）

在肯塔基州西北部路易斯維爾市郊，布利特縣緊急管理官員要求一條鄉村道路沿線的居民撤離，以防萬一。此前，一座水壩堤岸發生山崩。他們表示，水壩目前狀況良好，沒有即將潰壩的跡象。