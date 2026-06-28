委內瑞拉地震｜孕婦震後臨盆街邊誕嬰　一男受困近3天獲救露笑容

委內瑞拉遭受兩度強震後，6月27日進入災後第四天，死亡人數攀升至1,430人，受傷超過3,000人，逾6.89萬人仍然失蹤。救援人員在重災區拉瓜伊拉（La Guaira）持續搜索，在瓦礫堆中救出兩名生還者，並見證一名嬰兒在倒塌建築旁奇蹟誕生。



綜合美媒報道，西班牙軍事緊急救援隊27日救出第二名被困近三天的男子安東尼奧（Antonio）。畫面可見，他被抬出時雙腿先露出瓦礫，坐起身後露出燦爛笑容，在場救援人員激動歡呼鼓掌，呼喊「Antonio！」。救援隊在社交平台發文表示，經過數小時清理與加固，成功將他救出。

同日，一名孕婦從倒塌建築中被救出後，在路邊臨盆。醫生特蘭（María Fernanda Terán）在黑暗中為她接生，男嬰平安誕生。特蘭在社交平台寫道：「在地動山搖中迎接新生命，是我人生最大的挑戰。」網民紛紛讚揚這是「黑暗中的光芒」。

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Jorge Rodríguez）通報，近3,000人失去家園，至少1,400棟建築受損，包括13間醫院及25間商場。美國等24國已派遣2,741名救援人員及物資馳援，機場跑道已恢復運作以疏導援助物資。