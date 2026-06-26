習近平會見洪森：願同柬方建安全夥伴關係，徹底剷除電詐毒瘤

據新華社報道，25日柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森抵達北京，對中國展開正式友好訪問，26日國家主席習近平在人民大會堂會見洪森。



習近平表示，中方願同柬方建立安全夥伴關係。中方高度讚賞柬方清剿電信網絡詐騙的決心和行動，願同柬方一道持續發力，徹底剷除電詐「毒瘤」。洪森則表示，清剿電詐犯罪是柬埔寨當前工作優先事項，柬方願同中方密切打擊電詐執法合作。



26日，國家主席習近平在人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席洪森。（新華社）

報道指，習近平祝賀柬埔寨人民黨成立75周年，指去年4月對柬埔寨進行國事訪問，一年多來，兩國互信持續增強，中柬各領域合作不斷深入。中方一貫將柬埔寨作為周邊外交重點方向，堅定支持柬埔寨維護國家主權和安全、走出符合自身國情的發展道路。

習近平表示，當前國際和地區形勢發生複雜深刻變化，中柬兩國應該攜手在變局中顯擔當、在亂象中守正道，為地區和平發展注入更多穩定性；兩國要走穩發展振興之路，推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得實質性進展，釋放中柬自由貿易協定潛能。

習近平強調，中方高度讚賞柬方清剿電信網絡詐騙的決心和行動，願同柬方一道持續發力，徹底剷除電詐「毒瘤」。

習近平在人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席洪森。 （央視新聞）

洪森則表示，無論國際形勢如何變化，柬方始終堅持對華友好，堅定奉行一個中國原則，堅決支持中國為實現國家完全統一、反對任何形式「台獨」分裂行徑所做的一切努力。柬方願同中方加強「五角戰略」和共建「一帶一路」倡議對接，深化經濟、安全、國防、人文等領域合作。

他還說，清剿電詐犯罪是柬埔寨當前工作優先事項，柬方願同中方密切打擊電詐執法合作。柬埔寨人民黨願與中國共產黨長期保持緊密合作，柬方願同中方共同落實好新的兩黨交流合作備忘錄，助力柬中命運共同體建設。