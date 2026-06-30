英美煙草公司推AI轉型計劃以降本增收 擬削減及轉崗共9千員工
撰文：聯合早報
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英美煙草公司宣布，計劃通過裁員和崗位轉移，將員工規模減少約20%。這家煙草巨頭正繼續推進一項由人工智能（AI）驅動的轉型計劃，以削減成本、提高利潤，同時應對監管挑戰和新品上市延遲。
路透社報道，英美煙草（British American Tobacco）周一（6月29日）說，公司將裁減5500個崗位，並把另外3500個崗位轉移給包括埃森哲（Accenture）在內的第三方公司，合計影響9000名員工。此次重組不包括英美煙草最大市場美國。
英美煙草生產好彩（Lucky Strike）和登喜路（Dunhill）等香煙品牌。公司預計，這項降本計劃到2028年每年可新增節省6億英鎊（約62億港元）；此前公司已設定到2027年節省5億英鎊（約52億港元）的目標。
在英美煙草最大市場美國，新型尼古丁產品上市受到監管要求限制。包括Vuse電子煙和Velo尼古丁袋在內的新產品，須先取得監管機構許可才能銷售，審批過程漫長，導致產品上市推遲，也限制了銷售增長。
英美煙草今年2月曾說，新的生產力提升計劃可能導致裁員。公司周一說，多數崗位調整已向員工確認，其餘協商工作將按照當地規定進行。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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