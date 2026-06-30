委內瑞拉地震致逾1700死　馬查多欲回國救災　尋美方支持未果

委內瑞拉雙強震災情持續嚴峻，官方6月29日確認，地震已致1719人死亡、約5000人受傷，近2500座建築受損或坍塌，超1.2萬人流離失所。聯合國預估，疊加熱帶氣旋降雨威脅，災區風險仍居高不下，死亡人數或升至萬人，已籌備一萬個屍袋。



自最初地震以來，已記錄到約500次餘震，傷亡集中在沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）及首都卡拉卡斯（Caracas）。聯合國表示，本次高效救援依託其多年在委搭建的人道協作體系，同時呼籲各界持續關注災後重建工作。

2026年6月28日，委內瑞拉士兵在拉瓜伊拉（La Guaira）的災區經過，當地為此次雙強震傷亡最嚴重的城市之一。（Reuters）

目前，27國超2000名救援人員、160餘隻搜救犬持續作業，突破災後72小時黃金救援期，仍不斷救出倖存者。聯合國擴大救援規模，將籌建三座援助中心，為災民提供醫療、物資、安置及心理疏導等全方位幫扶，並計劃發起新的人道援助呼籲。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）周一（29日）表示，「願意不惜一切代價」回國，協助災後重建。白宮官員透露，馬查多已尋求美方支持，而美方暫未回應其訴求，僅表示專注地震救援工作。

據彭博社報道，馬查多上週曾試圖在私人安保協助下返回委內瑞拉，但在美國明確告知不給予支持後，她取消了行程。