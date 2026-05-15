特朗普逾17億持倉曝光　狂買英偉達、蘋果等科技股

美國政府道德辦公室（US Office of Government Ethics）最新公布的兩份財務報告顯示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年初披露了總額至少2.2億美元（約17.2億港元）的美國大型企業證券交易。



據報告，這些交易涉及微軟、Meta Platforms、甲骨文、博通、美國銀行、高盛等多家知名企業相關證券及市政債券，其中大額買入包括標普500指數基金、英偉達、蘋果等，單筆金額100萬至500萬美元（約783萬至3915萬港元）；大額拋售涉及微軟、亞馬遜、Meta等，單筆價值500萬至2500萬美元（約3915萬至1.95億港元）。

2026年5月14日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勛（Jensen Jen-hsun Huang）和蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）參加中國總理李強與美國企業代表的會面。（Reuters）

報告文件涵蓋2026年前三個月，交易金額以區間呈現，累計規模介於2.2億美元至7.5億美元之間。不過，報告未明確證券具體類型，也未說明交易帳戶及下達者。據路透社報道，特朗普的資產由其子女控制的信託持有，部分交易由經紀人代理。

自去年重返白宮以來，特朗普多次通過道德申報披露金融交易，此類申報為聯邦道德規範要求，僅提供部分財務活動，更全面的年度財務披露預計未來幾個月完成。