委內瑞拉地震｜數百萬兒童面對流離失所、擔驚受怕等多重傷痛

委內瑞拉6月24日接連發生兩次分別為7.2級及7.5級的強烈地震，多個地區遭受廣泛破壞。截至29日，地震已造成1,719人喪生，超過5,034人受傷，預計死亡人數仍可能會進一步上升。據報當地約有390萬名兒童受影響，數以千計的兒童及家庭極需緊急援助。



救助兒童會表示，委內瑞拉有兒童被迫露宿街頭及棲身於臨時帳篷營地，急需外界支援；與此同時，救援隊伍正日以繼夜從瓦礫中拯救被困人士，據報約有50,000人仍然失蹤。

救助兒童會及其合作夥伴在地震發生24小時內已迅速展開救援行動，動用兒童緊急救助基金撥出150萬美元（約1176萬港元），在受災地區派駐前線團隊啟動救援工作，為受影響的兒童及家庭提供支援，包括兒童保護、臨時居所、醫療服務、食物及緊急救援物資。

救助兒童會前線職員表示，救援人員正從瓦礫中拯救兒童；亦有兒童受驚後於街頭徘徊，或自行前往醫院求助。

這場逾一個世紀以來當地最嚴重的地震，迫使大批兒童離開家園。部分兒童現時在已受損家園附近棲身，或於公園內的臨時帳篷營地，或在街頭露宿。

地震發生近五天後，委內瑞拉當地仍不時發生餘震，令兒童進一步陷入恐懼。

保障兒童安全是當前最迫切且關鍵的優先事項，尤其是那些在街頭或臨時營地中與照顧者失散的兒童。

救助兒童會將與合作夥伴及當局合作，支援家庭尋親及重聚工作，包括識別無人陪伴兒童，並轉介他們至適當的保護服務。救助兒童會作為人道及兒童權利組織,正提供緊急精神健康及心理社交支援，並將設立流動兒童安全空間，讓兒童在受保護的環境中獲得緊急物資,例如帳篷及衛生用品包，並在學校停課期間繼續參與學習活動。

聯合國表示，這場極具破壞性的地震可能影響多達676萬人，單是在首都卡拉卡斯（Caracas）便可能有多達200萬人受影響。隨著災情評估持續進行，救援隊伍亦正日夜不斷營救被困於倒塌建築物下的人士，顯示這場災難造成的人道影響極為龐大。

當地的關鍵基礎設施仍然嚴重受阻，包括電力、食水、通訊及交通；醫院亦因大量傷者而不勝負荷，受災地區的學校已經停課。

委內瑞拉雙強震，當地多處建築、樓房受損，有兒童被迫露宿街頭及棲身於臨時帳篷營地，急需外界支援。（救助兒童會）

委內瑞拉救助兒童會總監 Fatima Andraca 表示：

「我們看到許多家庭流落街頭——他們失去了一切，亦無法返回已被摧毀的家園。對於未來數小時以至數天，他們感到徬徨和不安。恐懼、壓力和極度悲傷無處不在。許多家庭含著淚向我訴說他們的經歷,有些人仍在焦急尋找親人或朋友。對兒童而言，失去一切熟悉的事物所造成的打擊，實在難以估量。兒童保護及心理社交支援是當前迫切的優先事項。在大量人士死亡、受傷或失蹤的情況下，兒童急需長期支援，避免這場毀滅性災難不會對他們造成長遠的心理創傷。」

救助兒童會已在委內瑞拉前線展開工作，與當局及合作夥伴透過流動診所提供基層醫療服務，發衛生用品包、乾淨食水及基本物資，並設立兒童安全空間，讓兒童在學校停課期間獲得精神健康支援及得以持續學習。救助兒童會亦將支援營養篩查、兒童保護服務，以及協助失散家庭尋親及重聚。

救助兒童會是一個獨立、中立的兒童權利組織，專注回應委內瑞拉兒童及家庭的迫切人道需要。

救助兒童會自2019年起在委內瑞拉開展工作。隨著當地人道危機在數年前急速惡化，救助兒童會透過當地合作夥伴擴大應對工作，支援愈來愈多有需要的兒童。救助兒童會正提供醫療、營養、教育、兒童保護、居所支援、食水、環境及個人衛生、糧食安全和生計支援。