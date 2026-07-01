福特汽車引進AI不似預期　請350名資深工程師回巢拯救品質檢測

美國車企福特（Ford）近日表示，由於AI無法媲美人類工程師的技能與經驗，該公司已重新聘回部分人類工程師。福特原計劃運用AI降低成本並提高生產力，但又承認AI不夠可靠，已重新聘請逾350名資深品質檢查員，以彌補自動化系統的缺陷。



綜合英國廣播公司（BBC）和《衛報》報道，福特行政總裁法利（Jim Farley）2025年6月在接受專訪時表示，「AI將使許多白領人士被淘汰。」首席營運總監加爾霍特拉（Kumar Galhotra）則在10月的財報電話會議上透露，公司「正在整個工業系統中部署AI」。

加爾霍特拉告訴投資者，這包括在其工廠部署900個AI攝影機，「以從源頭檢測品質問題，並幫助我們減少供應中斷。」

2025年11月10日，美國密歇根州迪爾伯恩市，圖為福特汽車（Ford Motor）新總部的外觀。（Reuters）

然而，車輛硬件工程副總裁查理斯潘（Charles Poon）近日向媒體表示，公司的AI驅動檢測未能達到預期效果，稱「我們錯誤地認為，只要引入AI並吸收我們現有的設計要求，就能生產出高品質的產品。」

查理斯潘表示：「AI是一個非常棒的工具，但它的效用取決於你用來訓練它的資訊質量，過去數年，我們沒有像應該的那樣重視那些與我們一起經歷了多個產品週期的最資深工程師的經驗。

據報道，潘指出，自動化工具缺乏資深技術人員的培訓和專業知識。他說，許多資深技術人員在公司能夠利用他們的知識改進AI技術之前就已經離職。

他表示，這些員工現在已經重新加入公司，負責培訓系統並指導年輕員工。

2025年3月12日，美國福特（Ford）汽車公司總部大樓上的福特標誌。（Reuters）

「我們意識到，為了提升我們的一些自動化、機器學習和人工智慧工具，我們需要確保它們由經驗最豐富的人員進行培訓。」