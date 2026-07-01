歐盟大細超？　美媒：總部高層涼冷氣低層捱熱　員工批封建和可恥

一場罕見且猛烈的超級熱浪正席捲整個歐洲大陸，而當地冷氣普及率遠低於世界其他主要經濟體。當地時間6月27日，位於比利時布魯塞爾的歐盟委員會大樓關閉了低樓層的冷氣，但歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等高層官員所在的高樓層冷氣並未關閉。



據「政客新聞網」歐洲版（politico.eu）報道，此舉激怒了一些在大樓工作的普通員工，有人直呼「簡直是封建制度」。

2026年4月29日，比利時布魯塞爾，無人機拍下歐盟委員會總部大樓。（Reuters）

據報道，當地時間6月27日，在歐盟委員會大樓工作的員工收到一則通知，其中稱，由於極端天氣，大樓一至七層的冷氣製冷系統當天將「被迫關閉」。

這座13層的大樓是馮德萊恩、她的26位委員以及約3000名工作人員的辦公場所。馮德萊恩在第13層辦公，而大多數委員的辦公室分佈在8層及以上樓層。

一名在歐盟委員會大樓低層工作的官員當天就此向politico.eu表示，這種做法「簡直是封建制度」。另一名官員稱這「真可恥」。

在第8層工作的一名員工表示，即使開了冷氣，室內溫度仍達到25.7度。

歐盟委員會上周早些時候向其員工發布指引，內容包括避免在最熱時段外出、定時飲水以及提前開始工作。

上周，歐洲多地創下高溫紀錄。法國當地時間6月24日經歷了有紀錄以來最熱的一天，部分地區氣溫高達攝氏43.3度；英國南部達到攝氏38.8度，創下該國6月最高氣溫紀錄；西班牙6月平均日氣溫達到攝氏28.08度，為1950年以來同期最高水平。

2026年6月25日，法國南特，一棟公寓大樓的窗戶上可以看到一部冷氣機，當時正值熱浪席捲法國大部分地區，氣溫不斷升高。（Reuters）

這場熱浪引發了關於歐洲大部分地區家庭和辦公室缺少冷氣的新一輪討論。據悉，歐洲僅約五分之一的家庭裝有冷氣。

據報道，西班牙的MoMo監測系統顯示，327例死亡可能與21至25日的高溫有關。而在法國，自高溫開始以來，溺水死亡人數已上升至至少55人。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）6月25日表示，法國在氣候變化適應方面已做出大量工作，但同時承認本輪高溫極端且前所未有。

馬克龍指出，這次高溫在歐洲歷史上沒有先例，「熱浪峰值」不僅持續時間長，而且較季節平均氣溫高出了15攝氏度。這種「熱浪峰值」是此前從未出現的情況，因此不能簡單用既有適應模式來應對。

馬克龍在講話中還表示，過去幾年法國已持續推動了住房、公共建築及基礎設施的能源轉型與氣候適應改造。

馬克龍還強調，極端高溫天氣正在變得越來越頻繁和強烈。在這樣的背景下，如何在長期減排和適應新常態之間找到平衡，正在成為歐洲多國共同應對的課題。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）的天氣預報員里奇（Ben Rich）表示，極端高溫將持續整個周末，直到6月29日，部分地區氣溫仍有可能超過攝氏40度。