委內瑞拉地震死亡人數升至1943人　網站指仍有43000人失聯

委內瑞拉6月24日的雙強震重創該國，目前的死亡人數已增至1943人，受傷人數則達到10571人。而在黃金72小時過後，找到生還者的希望愈發渺茫。部分救援隊已暫停作業，聯合國機構則警告稱，地震倖存者將面臨飢餓和疾病的威脅。據一個反對派政黨認為可信的網站統計，依然有43000人失聯。



路透社報道，30日較早時候，厄瓜多爾及美國的救援隊在拉瓜伊拉（La Guaira）馬庫托鎮暫停了救援行動。此前他們已嘗試超過40小時，試圖將一名被困在九層樓建築下的母親及其三名子女救出，但未能再收到他們的回應。

2026年6月28日，委內瑞拉士兵在拉瓜伊拉（La Guaira）的災區經過，當地為此次雙強震傷亡最嚴重的城市之一。（Reuters）

國際救援委員會在一份聲明中表示，在關鍵的72小時生存窗口期過後兩天，仍有數萬人下落不明。超過這個時間後，生存機率會急遽下降。該委員會指，「救援的規模遠遠不能滿足人道需求。」

6月28日，委內瑞拉地震後，全國有774棟建築倒塌，其中189棟為完全倒塌。(Reuters)

一位當地官員向路透社表示，他們目前無法估計已經移交給家屬的遺體數量，也無法估計還有多少遺體正在等待身分確認。世界糧食計劃署表示，該機構正在呼籲籌集5千萬美元，以便在未來三個月內向多達50萬人提供緊急糧食援助。