烏克蘭防長催盟友追加數十億美元軍費　稱盡早給錢才能拖垮俄軍

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）近日在接受美媒專訪時呼籲盟友追加數十億美元軍事援助，以把握當下戰場優勢、壓制俄軍節奏，向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）施壓。



基輔稱該國當前年度軍費需求達1360億歐元（約1.2萬億港元），本國僅可覆蓋530億歐元（約4734億港元），資金缺口龐大。

烏克蘭正向歐盟申請全數發放遭凍結多年的66億歐元（約590億港元）和平基金，同時期待北約峰會落實新援助方案。雖然歐盟已承諾兩年期900億歐元（約8039億港元）貸款，但費多羅夫直言援助規模仍不足，亟需快速到位的定向資金。

2026年1月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在烏克蘭基輔會面時握手。此時正值俄羅斯對烏克蘭發動攻擊之際。（Reuters）

費多羅夫稱，今年以來當局透過軍事改革、優化武器採購、打擊腐敗，加速無人機、導彈等研產，成功扭轉戰局，有效牽制俄軍。他喊話盟國，稱「烏克蘭正在保護整個歐洲免受俄羅斯威脅」，又指資金援助將加速戰爭的勝利，並強調烏軍是「歐洲備戰最充分」軍隊，可以每月消滅3萬至3.5萬俄軍。

俄羅斯國家媒體RIA 7月1日報道，俄軍已控制了烏克蘭兩個定居點，分別是扎波羅熱（Zaporizhzhia）的Kopani和哈爾科夫（Kharkiv）北部的Ukrainske，路透社未能核實其說法。