普京：願在伊斯坦堡框架下與烏克蘭重啟談判

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月23日（周二）表示，俄羅斯已準備好在2022年達成的伊斯坦堡協議（Istanbul agreements）的基礎上，與烏克蘭展開和平談判。



綜合外媒報道，普京表示，「俄羅斯已準備好與烏克蘭進行和平談判——基於在伊斯坦堡達成的協議、在（阿拉斯加）安克雷奇（Anchorage）討論的具體安排，以及最重要的是基於戰場上的局勢。」

2026年6月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科透過視訊連線與政府成員舉行會議。（Reuters）

俄烏雙方曾於2022年3月在土耳其斡旋下，於伊斯坦堡舉行和平談判。談判期間，雙方討論了烏克蘭中立地位、安全保障及軍事結構等敏感議題，並在人道主義層面就戰俘交換達成協議。

但隨後布查特屠殺事件的曝光以及戰場局勢變化，導致俄烏彼此間的互信瓦解。伊斯坦堡進程未能發展成最終的和平協議。

普京2025年8月在美國阿拉斯加州安克雷奇與特朗普會面時，達成了一項包含28項內容的和平計劃，後修訂為20項。然而，據稱烏克蘭拒絕接受任何領土讓步。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

今年在美國的斡旋下，俄烏雙方亦在1至2月份舉行三輪和平談判，前兩輪在阿布扎比舉行，第三輪在日內瓦舉行。但隨着美伊戰爭爆發，俄烏和平進程再次陷入停滯。