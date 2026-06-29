普京：俄羅斯準備繼續與美國討論烏克蘭問題

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在接受國家電視台採訪時說，克里姆林宮希望美國談判代表威特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）能來到莫斯科，繼續就結束烏克蘭戰爭進行談判。



彭博社報道，普京在星期天（6月28日）發佈的採訪中說：「我們預計，待所有事情塵埃落定，伊朗問題的活躍階段過去之後，我們將迎來那些我們曾在莫斯科多次會晤的美國政府代表。」

他說：「我們準備繼續談判，並願意繼續談判，討論所有細節——即使不能達成協議，至少也要討論在安克拉治討論過的那些議題。」

安克拉治會晤指的是，去年8月15日美國總統特朗普（Donald Trump）與普京在阿拉斯加州安克拉治舉行的俄美高峰會。

普京補充說，莫斯科收到了限制烏克蘭境內戰事的新提議：一項提議是停止對俄烏兩國境內深處的目標進行遠端打擊，另一項是將戰鬥限制在烏克蘭的四個被佔領地區。

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

普京說，他拒絕了這些提議，因為將戰鬥限制在這四個地區，將使烏克蘭軍隊能夠從其他戰線調遣部隊。

白宮尚未對此置評。

此前，特朗普在法國舉行的七國集團峰會上說，俄羅斯應該「與烏克蘭達成協議」。

特朗普於6月24日稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在對俄戰爭中表現出色，而此前他曾說澤連斯基缺乏取勝的「籌碼」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

