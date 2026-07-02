委內瑞拉地震增至2295死　4警員涉從倒塌建築物偷現金被捕｜有片

委內瑞拉官員7月1日（周三）表示，該國連環地震造成的死亡人數已升至2295人，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布全國為遇難者哀悼七天。此外，四名委內瑞拉警察因被指控在地震中倒塌的建築物廢墟中偷取現金而被捕，並面臨被解僱的處分。



據法媒報道，委內瑞拉發生連環地震一周後，官方確認近2300人離世，民眾尋找更多倖存者的希望逐漸破滅。與此同時，許多災難倖存者正面臨嚴重的食物短缺。

隨着死亡人數不斷攀升，臨時總統羅德里格斯宣布全國哀悼七天，稱「這場災難撕裂了國家的靈魂」。

據報道，數萬人仍然下落不明。

在受災最嚴重的城市拉瓜伊拉（位於首都加拉加斯以北），大多數倒塌的建築物上都標有英文字母「D」，代表「死亡」（deceased），這表明這些建築物已被搜尋過，但沒有發現任何生命跡象。

委內瑞拉發生百年來最強地震六天后，一名三歲男孩6月30日被發現倖存，堪稱奇蹟。但專家表示，地震發生後，受困人員存活時間通常不超過72小時。

委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）7月1日表示，死亡人數已上升至2295人，另有超過11000人受傷。

網上傳出警員疑似從倒塌建築物偷取現金的影片：

據英國《衛報》同日報道，社交平台上的影片顯示，在受災嚴重的拉瓜伊拉州，憤怒的民眾試圖阻止科學、刑事和犯罪調查服務隊（CICPC）的成員從一棟倒塌的建築物中拿走裝滿美元的保險箱。

片中可見警員手持裝有現金的袋子：

CICPC其後在聲明中表示，四名警員已被逮捕並解除職務，並已啟動對其「立即解僱」的紀律處分程序。

聲明中寫道：「鑑於拉瓜伊拉州地震災區最近發生的事件，經證實，一群警員擅離職守，利用救援和人道主義援助工作，不當侵占了在廢墟中發現的貴重物品。」