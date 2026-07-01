世界盃12碼大戰變心理戰？專家：門將「干擾戰術」令入球率跌一成

世界盃足球賽進入點球大戰時，全場焦點往往集中在罰球球員的腳下功夫，然而心理學學者研究指出，在關鍵的12碼大戰中，兩隊比拼的其實是精密的大腦心理學，從舒緩球員集體焦慮的「夥伴制度」，到守門員各種降低進球率的「球門線搞怪戰術」，都成為左右點球大戰的勝負密碼。



挪威體院心理學教授蓋爾．尤爾德（Geir Jordet）的研究發現，球員在等待自己出手的過程中，焦慮感通常最為強烈，緊張情緒也會達到頂點。蓋爾．尤爾德表示，在那個階段球員無法掌控任何事情，只能被動等待輪到自己踢球，這是壓力最大的時刻。

6月29日，世界盃32強德國對巴拉圭的比賽中，德國隊前鋒哈伐斯（Kai Havertz）主射12碼一刻。（Reuters）

為了打破這種無能為力的集體焦慮，頂尖球隊開始實施「夥伴制度」。不論罰球結果是英雄還是狗熊，當球員走回中圈時，一定會有一個指定的專屬死黨第一時間上前擁抱接應。心理學家發現，這種即時的肢體接觸和歸屬感，能有效提升球員的抗壓性。

不論罰球結果是英雄還是狗熊，當球員走回中圈時，一定會有一個指定的專屬死黨第一時間上前擁抱接應。（示意圖，Unsplash@Alfonso Scarpa）

除了罰球者的心理狀態，門將的所有動作同樣能影響踢球者的表現。蓋爾．尤爾德指出，守門員可以用視覺上的干擾方式，例如在球門線上晃動、做出手勢、上下跳動，甚至直接面對罰球者走向點球點。不過他也提醒，由於裁判對這些技巧越來越敏感，正在盡力去防範這類行為。

經過研究證實，門將的干擾動作確實能降低進球機率。蓋爾．尤爾德強調，當守門員在玩這些心理戰、做不同的事情來打擾或干擾罰球者時，射門進網的機率會下降大約10%。他進一步說明，在70和80年代不到10%的守門員會嘗試這些干擾技巧，但在過去5至6年裡，數字已經上升到約60%至70%。這項數據顯示，在世界盃踢球不只比拼腳下技術，更是一場心理學的較量。

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