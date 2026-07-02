世界盃2026︱朗尼狠批英格蘭後防中門大開　「遇強隊會有大問題」

2026世界盃32強英格蘭面對K組第三名出線的民主剛果，出盡九牛二虎之力才在末段靠隊長卡尼（Harry Kane）梅開二度2：1反勝，作為一支以冠軍為目標的強隊，踢來欠缺說服力，而4個今屆決賽周前從未在世界盃亮相的守將甩漏甚多，「大師兄」朗尼（Wayne Rooney）直言為英格蘭出線感到高興的同時，「當中有好幾個大問題，尤其是失去控球時，英格蘭的後防猶如中門大開。」



世界盃2026︱英格蘭防線4人組史賓斯、古希、干沙和奧萊利均是首戰世界盃決賽周，首場淘汰賽表現全不理想。（路透社）

朗尼：英格蘭後防「中門大開」 對強隊會有大問題

朗尼認為，「如果不解決這問題，面對一支較強的球員時便會有很大麻煩。」

他分析，「後防線與中場之間的連繫並不理想，兩邊閘衛均陷掙扎，馬度基（右翼）亦在掙扎。球隊中後場毫無連繫可言，場區中央位置出現重大缺口，我非常擔心這一點，杜慈真是需要盡快處理它，否則我們會出局。」英格蘭16強對手是今屆4場不失一球晉級的其中一支主隊墨西哥，加上高原地利，英軍再無太多犯錯空間。

世界盃2026︱本身只是後備人選的史賓斯，踢來全場緊張兮兮。（路透社）

慌失失防線4人組全部首戰世盃

朗尼在直播室批評，英格蘭所失的第一球，一對中堅馬克古希（Marc Guehi ）和干沙（Ezri Konsa）「判斷差勁」（poor judgement），並指出球隊在多個環節均發揮不理想。完場後，他再向整場比賽表現得緊張兮兮的右閘史賓斯（Djed Spence）發炮，揚言：「當利華文圖受傷，我們便應立即致電基爾獲加。」他希望，已退出國家隊的獲加可復出「救國」，「基爾仍夠好，絕對有足夠能力為這支英格蘭上陣。」英格蘭今屆首場分組賽前兩日，利華文圖因傷退隊，杜慈所補選的，是車路士的查洛巴（Trevoh Chalobah）。

防線4人組之中，曼城守將馬克古希32次為英格蘭上陣，國家隊經驗最豐富，干沙也有24次，奧萊利和史賓斯均只得9次，不過古希上屆落選修夫基選擇的大軍名單，因此4人全部都只是首次在世界盃決賽周亮相，分組賽對手較弱，未看到太大問題，一去到生死攸關、壓力重大的淘汰賽，問題便完全浮現。

世界盃2026︱卡尼幾乎以一己之力領英格蘭出線。（路透社）

「足球大賽最重要的一點就是晉級，卡尼再次幫我們做到」

整隊英軍唯一獲得讚賞的就是梅開二度的前鋒卡尼，「兩個入球都很出色，他真是個頂級球員，今屆世界盃是雲集全球最佳球員表演的舞台，他是英格蘭的超級巨星，也是我們的英雄。」

他續稱，「我對今場英格蘭的中場和後防表現有疑問，但足球大賽最重要的一點就是晉級，而卡尼再次幫我們做到了。」

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

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