Taylor Swift婚禮流程曝光　為何選址麥迪遜廣場花園？

外界盛傳，Taylor Swift與美式足球員男友Travis Kelce的「世紀婚禮」將於7月3日在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行，且將持續至4日美國慶祝建國250周年的淩晨。儘管各種有關婚禮選址的消息仍滿天飛，美媒指出，唯有麥迪遜廣場花園頂級保密條件，才能夠滿足Taylor Swift零曝光的私人婚禮需求。



報道指，對於飽受跟蹤者、恐襲威脅的Taylor Swift而言，場地的安保體系至關重要。而該場館擁有專業資深安保團隊，長期與紐約警方、美國聯邦反恐機構深度合作，防護體系完善。

同時，能容納多達22000名觀眾的麥迪遜廣場花園球場為熱門的文娛康樂場所，為全封閉無窗結構，出入管控嚴格，能有效阻擋狗仔隊、無人機與遠鏡拍攝，杜絕婚禮細節曝光。

此外，Taylor Swift與場館團隊、負責人長期交好，她曾在該場地八度演出，包括其個人的「Fearless」和「Speak Now」巡迴演唱會，對場地環境極為熟悉，辦禮更為省心。

知情人士透露，Taylor Swift的婚禮預計將有超過1000位賓客出席，且婚禮流程安排緊密且細緻：7月2日率先舉行綵排，約百名賓客經專屬入口入場，亦有指當天是一個較為親密的百人招待場合；7月3日正式婚禮，下午開放賓客接待、隨後舉行雞尾酒會、婚禮儀式，晚間展開盛大招待宴會，活動持續至凌晨。執法部門透露，屆時賓客們將隨車進入帳篷後，再駛入一個有遮擋的私人入口抵達現場。