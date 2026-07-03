凱特王妃精神奕奕亮相溫網　親自為球迷派飛與梅利一齊觀賽｜有片

熱愛網球的英國王妃凱特（Catherine，Princess of Wales）再次重返溫布頓網球錦標賽。7月2日，44歲的凱特王妃一如既往，身穿亮藍色褲裝，頭髮紮成蓬鬆的馬尾辮，前往全英俱樂部。凱特首先來到溫布頓著名的排隊區，與那些為了搶到一張比賽門票而徹夜排隊的網球迷見面，令球迷們欣喜不已。隨後，她開始為這些球迷派發門票。



凱特王妃在溫布頓網球錦標賽為球迷派發門票：

據美國《時人》雜誌報道，身為三孩之母的凱特還與全英草地網球俱樂部（AELTC）的榮譽管理員會面，這些管理員每年都志願負責管理排隊秩序，並在錦標賽期間迎接來賓。

在觀看網球比賽期間，凱特王妃也與來自「閃耀攝影俱樂部」（Shine Camera Club）的孩子們見面。該俱樂部是一個創意攝影項目，旨在幫助來自弱勢背景的孩子們培養攝影自信。

凱特王妃本人也是一位攝影愛好者，她加入孩子們的行列，一起拍攝網球比賽，並了解了該慈善機構的重要工作。

2日下午較後時間，凱特王妃在全英草地網球俱樂部的外場觀看了比賽。她先是與英國名將漢文（Tim Henman）在18號球場觀看比賽，然後移步1號球場，悄悄地與另一位英國名宿梅利（Andy Murray）會合，觀看另一場賽事。

凱特王妃是一位網球愛好者，也是全英草地網球和槌球俱樂部的贊助人，自1870年代溫布頓網球錦標賽創辦以來，該俱樂部一直承辦該項大滿貫賽事。