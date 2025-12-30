英國凱特王妃攜10歲夏洛特公主鋼琴合奏 作曲家點評大讚：太出色
撰文：韓學敏
出版：更新：
英國王室的王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與10歲女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）於聖誕夜在溫莎堡以鋼琴合奏《Holm Sound》，獲作曲家庫珀（Erland Cooper）大讚。
庫珀透露，母女排練充份，無需指導，夏洛特用右手、凱特用左手演奏，表現得非常自信。他稱受邀觀看錄製是驚喜，稱讚二人太出色。夏洛特彈奏「優美動人」，完美呼應凱特重視親子陪伴的形象。
着裝方面，凱特穿上藍色絲絨裙，夏洛特配上La Coqueta紅白格子裙、金色髮帶及「戴安娜」毛衣，該衣領的風格被指與戴安娜王妃生前愛穿的衣服風格類似，被指是致敬戴安娜王妃。
庫珀指《Holm Sound》是一首「關於母親身份」的歌曲，恰如其分展現凱特「以當母親為優先」的初心，表演得溫馨感人，彰顯王室親民一面。夏洛特的自信表現也成焦點，獲外界讚賞。
