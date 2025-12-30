英國凱特王妃攜10歲夏洛特公主鋼琴合奏　作曲家點評大讚：太出色

英國王室的王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與10歲女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）於聖誕夜在溫莎堡以鋼琴合奏《Holm Sound》，獲作曲家庫珀（Erland Cooper）大讚。



庫珀透露，母女排練充份，無需指導，夏洛特用右手、凱特用左手演奏，表現得非常自信。他稱受邀觀看錄製是驚喜，稱讚二人太出色。夏洛特彈奏「優美動人」，完美呼應凱特重視親子陪伴的形象。

2025年12月25日，英國的凱特王妃（Catherine，Princess of Wales，右）與10歲的女兒夏洛特公主（Princess Charlotte，左）在一段預先錄製的影片中合奏鋼琴，為聖誕頌歌禮拜儀式送上一段暖心的二重奏。（X@KensingtonRoyal）

着裝方面，凱特穿上藍色絲絨裙，夏洛特配上La Coqueta紅白格子裙、金色髮帶及「戴安娜」毛衣，該衣領的風格被指與戴安娜王妃生前愛穿的衣服風格類似，被指是致敬戴安娜王妃。

庫珀指《Holm Sound》是一首「關於母親身份」的歌曲，恰如其分展現凱特「以當母親為優先」的初心，表演得溫馨感人，彰顯王室親民一面。夏洛特的自信表現也成焦點，獲外界讚賞。