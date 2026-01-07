凱特王妃自曝常丟手機　意外成親朋戚友送禮靈感

英媒1月1日引述消息報道，英國凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）自曝經常弄丟手提電話，以至於有一年她收到的聖誕禮物全都與保管手機有關。



《泰晤士報》報道，作家Giovanna Fletcher表示，凱特曾告訴她，自己「非常不擅長保管手機，總是把手機弄丟」。她2020年曾在Podcast節目《Happy Mum, Happy Baby》訪問凱特王妃。

Giovanna Fletcher稱，凱特向她坦言，凱特在那一年聖誕節收到的禮物紛紛與保管電話有關。

報道指，凱特不太可能為丟失的手機而過於擔憂。她曾與哈佛大學教授華丁格（Robert Waldinger）共同撰寫文章《分心世界中的人際連結力量》，當中直言手機雖帶來便利，卻也成為分散注意力、加劇人際疏離的原因之一。

英國威廉王子（Prince William）在2025年10月3日播出的《尤金李維的宅老爹旅行》（The Reluctant Traveller With Eugene Levy）中分享育兒經時，亦透露他與妻子凱特王妃禁止3個孩子玩手機。

威廉王子與凱特王妃育有3名子女，12歲的長子喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）以及7歲的路易小王子（Prince Louis）。

威廉在節目中稱：「所以，我們坐下來聊天，這真的很重要，我們的孩子都沒有手機，我們對此非常嚴格。」

尤金李維問道：「這真有意思，那麼，如果你的孩子沒有手機玩，他們會玩什麼？他們喜歡做什麼？」

威廉分享道，路易和夏洛特喜歡彈跳床，他們大部份時間都在彈床上跳上跳下，互相打鬧，夏洛特也喜歡投球（Netball，又稱籃網球、無板籃球或英式籃球）和芭蕾，喬治則喜歡足球和曲棍球。

威廉說，讓他們專注於運動和戶外活動非常重要。