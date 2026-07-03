漢坦病毒｜世衛宣布涉疫郵輪相關疫情結束　最後接觸者檢測呈陰性

世界衛生組織（WHO）7月2日表示，與「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪相關的漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情結束，最後一名密切接觸者已完成隔離，病毒檢測結果呈陰性。



英國廣播公司（BBC）2日報道，WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當日宣布上述消息，並指他們自5月25日起再沒接獲新增病例的報告，所以認為與該郵輪相關的漢坦病毒疫情已經結束。

「洪迪厄斯號」遊輪於4月1日從阿根廷啟航，航行期間爆發疫情，最終共感染13人，造成3人死亡。

WHO此前曾表示，33個國家和地區的衞生部門確認並追蹤超過650名密切接觸者，強調機構將繼續與各國​​政府和合作夥伴共同努力，以增進對疫情和漢坦病毒的了解。

2026年5月18日，「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪停靠荷蘭鹿特丹港，當局正準備隔離措施。 （Reuters）

WHO官員阿爾瓦雷斯（Diana Rojas Alvarez）則表示，漢坦病毒仍然對南美洲等地區構成公共衞生風險，所以她們需要繼續監測這種病毒，並為病毒進一步傳播的潛在風險做好準備。