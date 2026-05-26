伊波拉漢坦蔓延　特朗普卻要衛生官員「閉嘴」　美恐面臨爆發風險

近期，荷蘭籍郵輪「洪迪厄斯」號暴發漢坦病毒疫情，非洲多地又出現伊波拉疫情，引發國際社會對於全球公共衛生安全的擔憂。但在這一緊要關頭，美國總統特朗普（Donald Trump）卻選擇命令美國科學家「閉嘴」。



據美國有線電視新聞網（CNN）5月25日報道，美國政府已發布指令，禁止美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）等機構的衛生官員與世界衛生組織溝通。現任和前任美國衛生官員警告稱，這將阻礙美國與全球衛生機構的合作，使美國面臨更大的公共衛生安全風險。

據特朗普介紹，屆時將有約4000人能在白宮「正門」附近現場觀賽。（Getty Images）

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多名消息人士透露，在「洪迪厄斯」號的漢坦病毒疫情暴發時，特朗普政府的通信禁令已經生效，NIAID衛生官員實際上被排除在全球討論之外。直至剛果（金）等多個非洲國家近日出現伊波拉疫情後，禁令才有所鬆動，放寬了對部分衛生官員的限制。

NIAID高級官員5月18日發給員工的一封電子郵件顯示，部分衛生官員現在被允許參加世衛組織的網上會議，但僅限於以小組形式和「旁聽」身份出席。與這些會議有關的任何後續事宜，都必須交由NIAID的上級部門美國衛生與公眾服務部處理。

郵件寫道：

我們將以應對漢坦病毒的方式，開展伊波拉病毒的研究，組建不超過三人的專家小組參與其中。如果我們有合理的科研問題或應對措施測試方案，可以通過正規渠道逐級上報。

多名現任和前任美國衛生官員對CNN表示，這些限制阻礙了美國與全球的快速合作，美國應對突發公共衛生事件的歷史上從未有過這種情況。

在特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下，美國已於今年1月正式退出世衛組織，這一舉措遭到公共衛生官員和國際社會的廣泛批評。CNN指出，禁止衛生官員與世衛組織溝通，顯然是特朗普政府「退群」行為的一部分。

2025年4月23日，圖為世界衛生組織 (World Health Organization，WHO) 的標誌以及美國國旗。（Reuters）

與此同時，美國衛生機構的領導層還出現大規模的「真空」，衛生局局長、食品藥品監督管理局局長、衛生與公眾服務部副部長、疾病控制與預防中心主任等職位均處於空缺狀態，許多衛生機構目前都由臨時負責人領導。分析人士表示，這種情況也是前所未有的。

例如，在「洪迪厄斯」號郵輪的美國籍遊客被送到內布拉斯加州後，特朗普政府僅派出衛生與公眾服務部助理部長布萊恩．克里斯蒂安前往隔離設施。克里斯蒂安並非美國政府應對漢坦病毒工作的負責人，沒有公共衛生經驗，還曾多次發表反疫苗言論。

衛生與公眾服務部助理部長布萊恩．克里斯蒂安（HHS.gov）

一名知情人士稱，由於當時更高級別的衛生官員無法出席，特朗普政府只能讓克里斯蒂安成為政府的公開代表。

NIAID也處於「群龍無首」的狀態，自2025年4月以來，該機構一直由代理所長傑弗裏．陶本貝格爾領導。但兩名民主黨參議員上周透露，陶本貝格爾已經辭職。

美國衛生與公眾服務部拒絕對相關消息發表評論，僅稱該機構在過去一年取得了「突破性進展」，「期待儘快確認提名人選」。

知情人士告訴CNN，空缺的衛生部門領導職位不太可能在短期內得到填補，目前特朗普政府尚未向參議院提交確認文件，也沒有安排提名人參加參議院聽證會的計劃。

曾在美國疾病控制與預防中心任職的丹．傑尼根表示：

我在疾控中心工作的31年裏，從未見過這種狀況。

美國國務院前官員傑里米．科尼迪克認為，特朗普政府和共和黨人拒絕與世衛組織合作，可能是因為他們對世衛組織過去應對新冠疫情的方式感到不滿。但科尼迪克指出，以前存在但現在已消失的溝通渠道，本可以讓美國衛生官員更早獲得有關伊波拉疫情等危機的警報。

不過，美國國務院拒絕承認「退群」影響了美國應對疫情的能力。美國國務卿魯比奧曾多次在公開場合指責世衛組織，稱其未能「及時向公眾發出伊波拉疫情警報」。

2026年5月21日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在佛羅裏達州霍姆斯特德空軍後備基地（Homestead Air Reserve Base）登機前向媒體發表講話。（Reuters）

截至目前，美國尚未發現漢坦病毒感染病例，乘坐涉疫郵輪的18名美國乘客仍在內布拉斯加州接受隔離，另有數十名在疫情得到確認之前下船的人員以及與確診病例乘坐過同一航班的人員在接受監測。

美國境內尚未出現伊波拉病毒感染病例，但美國政府已要求近期到過伊波拉疫區並搭乘飛機入境美國的乘客在指定機場降落，以接受檢查。一名美國籍醫生在非洲感染了伊波拉病毒，他正在德國一家醫院接受治療，他的家人也在德國接受隔離。

美國衛生與公眾服務部發言人聲稱，該機構通過疾控中心與世衛組織合作，支持在傳染病暴發期間的訊息共享和協調。這名發言人稱，衛生與公眾服務部已做好保護美國公眾、降低風險的準備，「各個團隊在關鍵領域進行協調，以避免重複工作，減少疫情應對工作中的混亂」。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】