Taylor Swift據報已在親友見證下秘密結婚　世紀婚禮前捐2億善款

美國《紐約郵報》旗下娛樂雜誌Page Six於7月2日引述消息人士稱，美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球員男友Travis Kelce已在部份親友見證下秘密結婚。另外，雖然她們未對外界盛傳其即將於3日在紐約舉行世紀婚禮的報道作出回應，但Taylor Swift公關團隊已表示，兩人本週已向紐約等地的幾個慈善機構捐贈2600萬美元（約2億港元），進一步增加婚禮消息的可信度。



消息人士稱，Taylor Swift與Travis Kelce已經舉行小型儀式，互相宣讀結婚誓詞成為合法夫妻。

報道未透露婚禮的具體時間和地點，但指出Taylor Swift的私人飛機6月28日在幾個與Taylor Swift及Travis Kelce最密切的家庭成員居住地，以及她早期的居住地納什維爾（Nashville）進行了一系列耐人尋味的停留。

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報道引述追蹤Taylor Swift私人飛機的網站，飛機當日從納什維爾起飛後，先是在Travis Kelce父親居住地、位於賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的費城降落，巧合的是，Travis Kelce的哥哥和嫂子也在賓夕法尼亞州居住。

飛機之後飛往佛羅里達州城市坦帕（Tampa），而Taylor Swift的父親就是在當地居住；飛機接着返回納什維爾，並在當地停留到6月30日，然後再赴紐約市。

兩人直到現在均未公開評論與婚禮相關的計劃，但多間外媒報道指，她們於2日率先為婚禮舉行綵排，再於翌日在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行正式婚禮。