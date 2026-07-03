世界盃｜英格蘭深夜出戰　施紀賢：延長酒吧營業時間　兒童別曠課

英格蘭日前在世界盃32強以2比1反勝非洲球隊剛果民主共和國（DR Congo），16強將硬撼東道主墨西哥。不過這場賽事將於英國時間7月6日（下周一）凌晨1時開賽，英格蘭教練杜慈（Thomas Tuchel）呼籲英格蘭球迷安排孩子請假，以通宵收看賽事。首相施紀賢（Keir Starmer）則認為，希望大家可以欣賞比賽，但強調學童在當天早上如常上課。



《衛報》及天空新聞2日報道，英格蘭對墨西哥的16強賽事在英國時間下周一凌晨1時開賽，最快3時完場。杜慈表示，學生雖然要上課，但世界盃每四年舉行一次，而英格蘭即將有硬仗上演，球隊需要包括兒童在內的所有人支持，因此希望家長可以為孩子向學校請假，以一同為英格蘭打氣。

圖為英格蘭教練杜慈。（Reuters）

不過首相府被問到兒童應否通宵收看賽事時，發言人稱這是家長的決定，但重申大家在享受賽事之餘，兒童應在當天回校上課。發言人亦提到，婦女和平等事務國務大臣沈妙思（Jacqui Smith）將在周日（5日）白天先小睡，再於深夜起床看比賽，之後上班，並指施紀賢與其他球迷一樣，面對是否「捱通宵」的煩惱。

2026年6月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在唐寧街歡迎北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（Reuters）

有球迷提議英國政府應將下周一緊急列為銀行假期，令大家無需面對賽後拖着疲累身軀上班之苦，政府強調會全力支持英格蘭有好表現，但目前的假期安排已得到公認。而施紀賢曾暗示，如果英格蘭相隔60年再奪得世界盃，就可能宣布全國放假一天。

2026年7月1日，世界盃32強淘汰賽，英格蘭對剛果民主共和國，圖為英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）為球隊射入致勝入球後慶祝。（Reuters）

另外很多英格蘭球迷都喜歡湧到酒吧看球賽，惟當地法例規定酒吧在半夜前關門，但英國政府早前因應開賽時間，容許酒吧延長營業時間至凌晨2時，並稱無意再延長。

不過施紀賢2日宣布政府改變決定，宣布英格蘭及威爾斯的酒吧在下周一可以營業至清晨5時。他表示足球或會回家（意味英格蘭可能奪冠），但當局會確保球迷無需被迫回家收看比賽，因此酒吧可營業至賽事結束為止，對球迷和酒吧及整個社區聚集場所而言都是好消息，強調全國上下都一致力撐英格蘭。