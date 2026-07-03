世界盃｜挪威晉級16強掀波衫熱潮　紅色球衣國內勁搶手賣斷貨

2026世界盃賽事持續，挪威早前在32強賽事淘汰科特迪瓦成功晉級16強，其後將與剛擊敗日本的巴西隊碰頭。路透社7月2日報道，隨着挪威在賽事愈戰愈勇，球隊的紅色球衣成為該國今夏最熱門的時尚單品，甚至出現供不應求的情況。



路透社引述挪威媒體TV2報道，這是挪威國家足球隊自1998年以來首次參加世界杯，因此球迷們迫不及待想買球衣以支持球隊。

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月16日舉行I組賽事，由挪威對伊拉克。許多挪威球迷在球場內，沿著整整一邊高唱着划船的吶喊聲。（Reuters）

據報道，尚有該熱門球衣存貨的商店門口排起了長龍，球衣不久就被搶購一空。

挪威首都奧斯陸（Oslo）的體育用品商店經理受訪既稱，球迷對該紅色球衣的需求量，是他見過最瘋狂的事情。店方希望盡可能多地提供顧客想要的足球商品，但很遺憾不能滿足所有人對該挪威球衣的需求。

挪威足球總會主席克拉韋內斯（Lise Klaveness）被問及相關情況時，表示他們了解到國內球迷對球衣的需求量非常大，但引發供過於求的原因是由需求量超出預期，抑或球衣生產線出現問題，還需再作進一步查核。