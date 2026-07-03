法國熱浪死亡人數升至2025人　綠黨提不信任動議質疑政府應對

歐洲持續遭受酷熱天氣侵襲，其中在法國，熱浪在6月共奪走逾2000條性命。法國國民議會綠黨團7月2日公布，聯同不屈法國25人及社會黨1人，就政府對6月底嚴重熱浪的處置提出不信任動議，預計6日辯論，矛頭直指總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）的少數政府。



據路透社報道，國民聯盟已表明不會支持動議，社會黨自勒科爾尼去年上任以來亦未倒過閣，故今次倒閣成功機會甚低。政府發言人布雷根（Maud Bregeon）周三（1日）表明：「有個政府在危機管理，也有政治力量藉動議去火上澆油。」

熱浪方面，自6月20日橫掃歐洲以來，法國公衛署周日曾估至少1000超額死亡；法國衛生部長里斯特（Stéphanie Rist）7月3日表示，上個月法國的熱浪導致了2025人死亡，且數字可能再升，對45歲以上群體影響尤為明顯。

2026年7月2日，法國近期飽受熱浪困擾，數百人湧入巴黎多間利德爾超市（Lidhl），爭相搶購特價冷氣機，期間爆發衝突。網上影片可見，當超市開門營業，大批民眾爭先恐後試圖進入店內，有人向他人揮拳，有人試圖搶走別人手上的冷氣機，亦有人死抱着好不容易搶回來的冷氣機，場面非常混亂。（網絡圖片）

綠黨國會團領袖夏特蘭（Cyrielle Chatelain）周二在議會質詢指政府對死者「負有部分責任」；有綠黨議員估計可能有多達10,000人在熱浪中喪生，勒科爾尼怒斥「可恥、不體面」。

目前氣溫雖從破紀錄高位回落，但全國大部分地區仍維持約30°C，預測周末起再回升，下周恐迎來第三波極端高溫，政府應對壓力未減。