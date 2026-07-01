世界盃︱法國大勝迪甘斯「拜服」麥巴比背後　只得他懂得用好麥總

對於法國這種陣容星光熠熠的世界盃冠軍熱門，最重要的也許不是什麼戰術、陣容，而是團結，然後在32強法國3：0大勝瑞典一仗末段，當梅開二度的麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）被換出時出現了這一幕——主帥迪甘斯（Didier Deschamps，又譯：德尚）微笑着向這位法國隊長做出「甘拜下風」的手勢向對方鞠躬致敬，然後與麥巴比擊掌、擁抱。

決賽周前，麥巴比因曾私下離營數小時，大量媒體直指他與打得火熱的女友Ester Expósito會面密會，身為隊長沒有做好榜樣還享有特殊待遇而遭受外界責難，甚至渲染成更衣室因而失和云云。不過圍繞麥巴比而建的法國，今屆賽事一路演出水準，麥巴比與隊友合作無間，入球源源不絕，加上以上這一幕，均在證明法國未受外界種種傳言與揣測影響，全隊為爭冠上下一心。



世界盃2026︱麥巴比離場時，主帥迪甘斯微笑着向這位法國隊長做出「甘拜下風」的手勢向對方鞠躬致。（路透社）

迪甘斯與麥巴比 重演28年前與積基特的高度互信

1998世界盃，司職中場的迪甘斯是法國隊隊長，這位場上指揮官與主帥積基特（Aime Jacquet）關係親厚，加上陣中有施丹這個超級巨星，最終成功領法國首奪冠軍。28年後，迪甘斯角色易轉當上主帥，他與現任隊長麥巴比建立類似的親密關係，完全信賴對方帶領球隊衝鋒陷陣。

也許正是這份毫無保留的信任，加上以他為重心的戰術配合，讓麥巴比在法國隊發揮出他尚未曾在皇家馬德里達到的火熱狀態。

世界盃2026︱麥巴比先開紀錄如常做出招牌慶祝動作後，領隊友跑向教練席前，麥巴比與迪甘斯深深擁抱，一眾法國球員亦陸續加入來個集體擁抱。（路透社）

法國主帥向世人展示「麥巴比說明書」

迪甘斯早前因母親離世，趕回法國奔喪而未為球隊最後一輪分組賽領軍。今仗復出領軍，感覺如釋重負，神情輕鬆，球隊看來也實在沒有讓他要擔心的地方。明知法國火力強大，瑞典上半場嘗試盡力死守，完半場前麥巴比為球先開紀錄，他如常做出招牌慶祝動作後，領隊友跑向教練席前，麥巴比與迪甘斯深深擁抱，一眾法國球員亦陸續加入來個集體擁抱，場面溫馨又窩心，更重要的是反映出球隊的團結。

今仗正選上陣的巴高拿（Bradley Barcola）下半場早段入球，加上麥巴比在74分鐘再入一球，法國3：0輕取瑞典，順利晉身16強，對手是爆冷淘汰德國的巴拉圭。碰巧的是，法國在1998世界盃，16強對手同樣是這支南美球隊，當時雙方90分鐘踢成0：0，戰至加時114分鐘才由白蘭斯攻入黃金入球致勝。

世界盃2026︱麥巴比今屆賽事已攻入6球。（路透社）

圍繞麥巴比建立球隊 一樣能夠成功

麥巴比昔日在巴黎聖日耳門（PSG），不止人工遠勝隊友，在陣中亦享有種種特權，包括在球會重要決策上有話語權，權力甚至凌駕主帥而得來「麥總」的花名。PSG在他一人獨大的年代，始終未能贏得夢寐以求的歐聯，偏偏他一離隊投皇馬，便連續兩季捧起大耳獎盃，因此不禁令人懷疑，法國隊圍繞他一人為重心的策略，會否重蹈PSG的覆轍。

曾以隊長身份帶領一班桀驁不馴隊友捧起大力神盃的迪甘斯，彷彿向世人證明如何將麥巴比的過人天賦完全發揮出來的同時，亦可維持球隊的勢力平衡。103次為高盧雄雞披甲上陣，迪甘斯對法國更衣室了解透徹，球員年代累積的極高威望，幫助他由2012年掌帥以來歷盡風波而屹立不倒。2014首度領軍入8強，2018以教練身份助法國再登頂，2022再入決賽，2026會是他最後一屆掌帥。57歲的迪甘斯以教練來說仍可工作多年，惟他早已表明今屆賽事後他會退休。

世界盃2026︱麥巴比、迪比利兩大巨星，在迪甘斯麾下貼貼服服。（路透社）

迪甘斯：「他們帶着目標而來，而我的目標就是陪伴他們達成夢想」

麥巴比長年被歐洲各大媒體渲染成一副難以管理的模樣，在國家隊，他在迪甘斯麾下長年有高水準表現，這個聰明的法國人就如告訴全世界：只是你們不懂得如何好好運用麥巴比。今仗賽後他公開為愛將辯護，「基利安懂得如何防守，亦較任何人更能取得入球。從第一天開始我已告訴你：他是帶着目標而來……就連在體能訓練，他也是第一名。」

「很久以前我已在說，他擁抱隊長的角色，外界給他的形象並不經常、而事實上甚至極少反映他真實的一面。」迪甘斯稱，「他們帶着目標而來，而我的目標就是陪伴他們達成夢想。」無論他本人或麥巴比，歷年爭議不少，不過今次迪甘斯明顯有備而來，為他心愛的國家隊來一場華麗告別。

世界盃2026︱法國主帥迪甘斯。（路透社）

將帥和諧大勝瑞典 為迪甘斯華麗告別展序幕

當麥巴比說起入球後全軍向迪甘斯的致敬，他說：「我們全隊想法一致，不幸地，教練剛經歷一些每個人在人生中某個時刻均會遇上的事，這是極度難過的時刻。跟我們在一起，他永遠不會孤單，我們會一起支持他。」

麥巴比上屆決賽周攻入8球成神射手，決賽大演帽子戲法，今屆延續火熱腳風，3場分組賽頭兩場梅開二度，第3場助攻起孖，今場32強對瑞典再入兩球，4仗6入球2助攻，在射手榜輕輕鬆鬆便追上美斯，歷史射手榜亦只差一球。

27歲的麥巴比，不再是2018年那個19歲初出茅廬的小伙子，也不是2022年專注入球的王牌射手，跟28年前的迪甘斯一樣，已是高盧雄雞球場上的領袖，與迪甘斯這份互相信任與尊重，猶如法國在今屆世界盃可望再創佳績的保證。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

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