太子集團「軍師」胡小偉在日被捕 去年持高才簽證輾轉高級酒店
撰文：韓學敏
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據共同社7月3日披露，被東京警視廳逮捕的太子集團高管、44歲中國籍男子Hu Shi，最近一次入境日本為去年10月，入境後曾輾轉入住多家高級酒店。《香港01》早前報道披露，「HU Shi」為集團「幕後大佬」胡小偉的化名之一。
Hu Shi 所持為「高度專門職1號（ha）」在留資格；同案被捕的31歲中國籍公司職員李垠宏持「高度專門職1號（ro）」，兩人或均濫用了日本入境管理制度。
今年4月20日，二人因涉嫌向東京都中央區政府遞交偽造遷入報告——即電子公證書原件上作不實記錄並提供該證書——被日本警視廳逮捕。Hu Shi 供稱「為取得日本永住權把住民票遷到東京，委託代理人辦理」；李垠宏則辯稱「只是受人委託才這麼做」。其公司員工此前受訪時表示「從未見過他」。
警視廳正調查該公司在日實際營運狀況及資格取得經過。太子集團在柬埔寨境內設有多個巨型專用窩點用作詐騙活動，Hu案顯示該組織核心成員已滲入日本高級人才簽證渠道。
美英政府將總部設於柬埔寨金邊的太子集團列為「亞洲最大規模犯罪集團」並實施經濟制裁，Hu Shi 被指是頭目陳志的「軍師」。
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