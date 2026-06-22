太子集團高層胡小偉於大阪被捕　涉提交虛假住址騙取居留權

日媒22日報道，亞洲最大國際犯罪組織之一、太子集團的華裔高層「胡石」（音譯），日前因涉嫌提交虛假住址證明以騙取日本的永久居留權被日本警方拘捕。《香港01》早前報道披露，「胡石」為集團「幕後大佬」胡小偉的化名之一。



綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞等報道，現年44歲、持塞浦路斯國籍的胡石涉嫌於今年4月提交虛假文件，報稱遷入東京都中央區，本月14日在大阪市內被捕。他供稱是為了取得日本永住權而將住址移至東京，但辯稱手續全交由代理人處理。

警方透露，胡石在東京一家公司擔任代表董事，據信此人就是遭美國制裁、據信為太子集團高層並以「陳小二」為名從事犯罪活動的太子集團高層。

《香港01》獲得胡小偉（又名陳小二），於2015年在重慶出席活動的相片。

登記資料顯示，其名下貿易公司於2023年在東京成立，資本額由最初的800萬日圓（約39萬港元）增至今年的5000萬日圓（約242萬港元）。其報稱住址曾多次更改，由倫敦南部轉至東京港區、大阪吹田市，再轉至東京中央區，警方懷疑他從未在該址居住。當局正分析被扣查的智能手機，以調查集團在當地的實際活動。

「太子集團」被指為亞洲最大的國際犯罪組織之一，涉嫌以高薪假招聘誘騙外國人到柬埔寨，並強迫他們從事跨國詐騙。美國當局去年10月向該集團146個個人及實體實施制裁，當中包括「陳小二」。

太子集團胡小偉旗下香港公司擁有的「獵鷹X8」私人飛機，編號為「T7-CLN」。圖為2025年10月13日，日本航空愛好者，拍攝到該飛機在東京羽田機場。（X@CharlieYankee22）

《香港01》報道早前披露，胡石、胡小偉、陳小二、胡晏銘均為同一人化名，並擁有中國、柬埔寨、塞浦路斯及聖基茨和尼維斯護照，同時持有香港身分證。

胡小偉曾在香港開設多間公司購買私人飛機，並在香港借款做飛機租賃生意，部份租給太子集團旗下的柬埔寨航空。日本共同社早前報道，胡小偉曾乘搭其公司名下的私人飛機頻繁進出日本。

中國外交部發言人郭嘉昆回應事件稱，打擊網賭電詐犯罪是國際社會的共同責任，中方希望與周邊國家與一道加大執法合作力度，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。