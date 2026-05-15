太子集團胡小偉藉香港公司擁多架飛機　曾載洪森　制裁後頻飛日本

涉嫌在柬埔寨經營詐騙園區的太子集團，創辦人陳志遭被捕及遣返中國，多名高層遭美英制裁，但依然未有被捕。日本共同社報道，集團「幕後大佬」胡小偉（又名陳小二、胡晏銘），曾乘搭其公司名下的私人飛機頻繁進出日本。

《香港01》發現，胡小偉曾在香港開設多間公司購買私人飛機，並在香港借款做飛機租賃生意，部份租給太子集團旗下的柬埔寨航空，其中一架飛機更曾多次接送柬埔寨前首相洪森。



【太子集團陳志調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

太子集團胡小偉旗下香港公司擁有的「獵鷹X8」私人飛機，編號為「T7-CLN」。圖為2025年10月13日，日本航空愛好者，拍攝到該飛機在東京羽田機場。（X@CharlieYankee22）

共同社：制裁後頻繁往返日柬

2025年10月14日，美國和英國公布制裁柬埔寨太子集團多名關聯人士。日本共同社報道，去年10月14日起，太子集團高層胡小偉多次乘坐編號為「T7-CLN」私人飛機，多次往返東京成田機場和柬埔寨首都金邊。

這架飛機在聖馬力諾（San Marino）註冊，由胡小偉擔任董事的香港公司「CN Breeze Limited」擁有。

《香港01》獲得胡小偉（又名陳小二），於2015年在重慶出席活動的相片。

胡小偉化名及證件一覽 姓名 Names HU Xiaowei 胡小偉 CHEN Xiaoer 陳小二 WU An Ming 胡晏銘 HU Shi 護照 Passports 中國 China 🇨🇳 柬埔寨 Cambodia 🇰🇭 塞浦路斯 Cyprus 🇨🇾 聖基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis 🇰🇳 身份證 ID Cards 中國內地 Mainland of China 🇨🇳 香港 Hong Kong 🇭🇰

香港開設十間「九璽雲」公司 經營飛機租賃

胡小偉曾以「陳小二」（CHEN Xiaoer）、「胡晏銘」（WU An Ming），之名，任香港上市公司大股東和主席，並在港交所公告中介紹為「九璽雲（重慶）融資租賃有限公司」董事長。

《香港01》調查發現，胡小偉曾在香港註冊十間名為「九璽雲」的公司，即九璽雲「一號」至「十號」，其中六間已經解散，兩間已改名。

記者進一步調查發現，這些公司共購入多架飛機。其中多架空中巴士，租賃予太子集團太子航空旗下的「柬埔寨航空」（Cambodia Airway）機隊（見表）。

太子集團胡小偉關聯公司旗下飛機 型號 機身編號 法國獵鷹Falcon 8X T7-CLN 原編號N9527E 曾降落日本、德國、瑞士、英國、法國、台灣、菲律賓、中國內地。 美國灣流G650ER N9527C 洪森曾多次使用； 曾降落泰國、台灣、日本、澳洲、瑞士、新加坡、法國、英國。 空中巴士A319 XU-878 租賃予柬埔寨航空。 空中巴士A319 XU-787 空中巴士A319 XU-797 空中巴士A320-200 XU-761 空中巴士A320-214 XU-762 空中巴士A320-214 XU-763

獵鷹8X私人飛機證件未齊照起飛

菲議員指控人口販賣

法國獵鷹Falcon 8X，售價約6,000萬美元（4.68億港元）。翻查飛行紀錄，該飛機曾多次進出日本，2023、2024、2025年均有航空愛好者，拍攝到該飛機飛抵東京成田機場。

2023年2月，菲律賓參議員Grace Poe在國會公開指，這架胡小偉香港公司擁有的獵鷹8X飛機，從馬尼拉國際機場飛往阿聯酋杜拜，但機上多人的證件有問題，未經飛行前檢查最終仍可以離境，懷疑人口販賣。這些乘客均為亞洲面孔，分別持聖基茨和尼維斯、馬來西亞、韓國、中國、瓦努阿圖護照。

翻查紀錄，這架飛機多次在台灣、重慶、成都起降，亦有進出日本、法國、瑞士的紀錄。

2026年4月5日，洪森乘搭柬埔寨太子集團胡小偉旗下的「灣流G650ER」私人飛機，機身編號為「N9527C」。（洪森助理Pheun Phalla Facebook影片）

灣流私人飛機 洪森多少次乘搭

另一架售價約6,600萬美元（5.15億港元）的灣流G650ER，機身編號「N9527C」，由胡小偉任董事的香港公司「CN Crystal Limited」持有。翻查飛行紀錄，柬埔寨前首相洪森，多次乘搭該飛機出訪，包括2024年2月飛往曼谷，與泰國前總理他信。

2025年2月21日，柬埔寨前首相洪森，乘搭私人飛機到曼谷，看望泰國前總理他信。（洪森facebook）

2026年4月5日，即陳志被捕及遣返到中國後，洪森仍有乘搭該架飛機，他的助理在facebook及Instagram發布影片，可清晰見到機身編號，以及機尾有「prince」（太子集團）的字眼。

台灣亦有航空愛好者，拍攝過這架灣流私人飛機，在2020年11月從台北松山機場起飛。

太子集團胡小偉公司擁有的「灣流G650ER」私人飛機，機身編號「N9527C」。圖為2020年11月，航空愛好者拍攝到該飛機從台北松山機場起飛。（YouTube @steven331）

2017年6月17日，太子集團董事長陳志（右二），柬埔寨福建商會會長、太子地產副董事長邱國興（左二），太子集團董事陳波（右一），太子地產副總裁張波（左一），在柬埔寨出席太子地產獎學金活動。（柬華日報）

柬埔寨航空主席任香港公司董事

東京豪宅轉手至網紅妻子

在這些香港「九璽雲」系列公司中，其中一名董事是柬埔寨太子集團董事、柬埔寨航空公司董事會主席陳波（CHEN Bo），他持有柬埔寨護照。他不在美英制裁名單，但他擔任主席的公司「天旭國際」、曾任董事的加密貨幣交易平台BYEX，今年遭英國制裁，被指控洗黑錢。

綜合「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）、日本共同社報道，陳波在2025年10月10日，即美英首輪制裁前幾日，以現金購入位於東京都杉並區、佔地1600平方米（約1.7萬平方呎）的獨棟住宅，僅土地部份的價值就至少達8億日圓（4,000萬港元）。

同年11月，在英美公布制裁後不久，就將物業所有權轉讓予妻子HE Yujing。他妻子是小紅書網紅，常發布奢侈生活照片。記者向陳波夫婦查詢後，小紅書賬戶隨即刪除。

太子集團董事、柬埔寨航空董事陳波的妻子HE Yujing，是小紅書網紅。（小紅書 / OCCRP）

重慶母公司「失聯」

翻查資料，2018年9月3日在香港舉行的「2018渝港合作推介會」的重點項目簽約儀式上，「九璽雲」一號和六號公司均為飛機租賃業務的公司，分別購入法國獵鷹8X飛機和美國灣流G650ER飛機。

「九璽雲（重慶）」於2025年3月遭重慶市地方金融管理局將列為失聯公司，5月被吊銷營業執照。

2018年9月3日「2018渝港合作推介會」簽約儀式，報道「九璽雲」一號和六號公司，購入飛機開展租賃業務。

太子集團胡小偉藉香港公司擁多架飛機 曾載洪森 制裁後頻飛日本

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