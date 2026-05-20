Telly Awards｜香港01太子集團陳志調查　奪調查報道獎

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards，當地時間周二（5月19日）公布2026年度得獎名單，《香港01》「太子集團陳志調查」，獲「調查及開源報道」類別銅獎。



美國的Telly Awards成立於1979年，旨在表揚優秀的電視節目、短片、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司均會參賽。今年是第47屆，收到超過13,000份作品參賽。今年主題是「Capture the Original」（捕捉原創靈感），主辦方指，旨在表彰以大膽創新的方式捕捉原創靈感，並由此迸發出創造力的作品，以充分利用和適應當今快速發展的媒體環境。

《香港01》本年度再次獲獎，是《香港01》成立以來連續十年獲得Telly Awards這個國際獎項。

「調查及開源報道」銅獎

Bronze Winner: Online - Investigative & Open Source Reporting

太子集團陳志調查

HK01 Investigation: Hong Kong's Secret Role in Chen Zhi's Crime Empire

記者：勞顯亮、李穎霖、周偉強

製作：蕭堃桁

柬埔寨詐騙園區主腦、太子集團的陳志，2025年遭美英制裁，他被指控從事電訊詐騙、網上賭場、人口販賣，洗黑錢網絡遍佈多國，單是美國制裁名單，就有146個個人和公司。陳志最終在2026年初被捕，並引渡回中國受審。

《香港01》記者根據制裁文件，在香港、內地、英國、新加坡、瑞典等多國查冊，分析上市公司公開數據等過百份文件，揭示出制裁文件以外的龐大網絡。

報道獨家揭發陳志在香港尖沙咀擁有一整幢商業大廈，以及山頂Mount Nicholson的十億元別墅；透過香港公司控制全球最大的古巴雪茄商；在太平洋島國帕勞，租用鄰近美國軍用雷達的無人島。

調查報道以文字、影片、圖片、圖表等多形式發布，影片配以中英文字幕，報道獲得中文和其他國際英文傳媒引述，首個詳盡解說影片單在YouTube就錄得超過150萬點擊。

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《香港01》的報道獲得Telly Awards「調查及開源報道」銅獎，同類別的兩個金獎，均由半島電視台（Al Jazeera）奪得，分別是調查被民主運動推翻的孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）秘密資金的報道「The Minister's Millions」，以及調查加沙戰爭罪行的報道「Investigating war crimes in Gaza」。

【太子集團陳志調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】