Taylor Swift與Travis Kelce紐約結婚　場外現JUST&T MARRIED字眼

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球員男友Travis Kelce拍拖三年後，兩人7月3日於紐約正式成為夫婦。婚禮會場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）外的大屏幕顯示「JUST&T MARRIED」（Taylor和Travis剛結婚了）的字句。



路透社報道，Taylor Swift的公關發聲明稱，婚禮由荷里活諧星亞當桑迪拿（Adam Sandler）主持。Taylor和Travis並沒有伴娘或伴郎團，而是由Taylor的兄弟Austin及Travis的兄長Jason分別擔任男伴娘和伴郎。

聲明指，Taylor和Travis的禮服由 Christian Dior高級時裝工藝坊操刀，而負責設計的Dior創意總監Jonathan Anderson則是首次為世界知名人士設計高級時裝婚紗；而兩人所穿的鞋則是由Christian Louboutin特別訂製，Taylor亦戴上Catier的首飾。

Taylor Swift與男友Travis Kelce 7月3日在紐約結婚，會場麥迪遜廣場花園外的大屏幕出現「JUST&T MARRIED」字句。（X/@EWagmeister）