世界盃｜佛得角屬非洲中高收入水平「優等生」　機票搜尋量暴升

世界盃（World Cup 2026）賽事上演中，非洲佛得角（Cape Verde，又譯維德角）繼續發揮「神奇球隊」本色，繼在小組賽與勁旅西班牙賽和後，在淘汰賽把冠軍熱門阿根廷迫入加時賽，雖然最終遭阿根廷淘汰出局，但球員表現贏盡世界球迷歡心。

這個小國過去對很多香港人來說非常陌生，可能連名字也未聽過，但其實在非洲也屬中高收入水平的國家，在世界盃一役後，飛赴當地的機票搜尋量更是暴升。



佛得角在哪裡？

佛得角位於北大西洋，全國主要由10個火山島組成，距離西非塞內加爾海岸約570公里。國家面積約4033公里，即約3至4個香港（香港陸地面積約1114平方公里）。當地人口約54.6萬人。

佛得角1495年淪為葡萄牙殖民地，長達數百年，至1956年起，在畿內亞和佛得角非洲獨立黨（簡稱畿佛獨立黨）領導下，佛得角人民展開爭取民族獨立的運動，終在1975年7月5日宣布獨立，佛得角共和國誕生。

當地的官方語言至今仍是葡萄牙語，98%居民信奉天主教。

佛得角屬非洲中高收入水平「優等生」

中國國際問題研究院發展中國家研究所助理研究員、曾常駐非洲五年的李曉宇向北京日報旗下新媒體「長安街知事」指，2025年佛得角人均國民收入達5290美元，跟其他撒哈拉以南非洲國家相比，生活水平屬相對較高，因目前撒哈拉以南非洲地區平均人均GNI約為1600美元左右，佛得角大約是地區平均水平的3倍。

李曉宇形容，無論收入、教育、醫療還是社會穩定程度，佛得角都明顯優於多數非洲國家，屬於發展的第一梯隊，是非洲「優等生」。

佛得角位於北大西洋，全國主要由10個火山島組成（Visit Cabo Verde）

報道指，佛得角雖說不上富足，但也不是貧困落後，2025年獲世界銀行列為中高收入國家（upper-middle-income country）。李曉宇分析，當地政治較穩定，為經濟發展提供制度保障，其次是發展旅遊業，2025年接待國際遊客逾124萬人次，是本國人口兩倍多，旅遊業收入佔GDP約25%。第三方面，當地著力加強海外僑民與祖國的聯繫，吸引大量僑匯回流，為國家經濟建設提供資金。

佛得角國家面積約4033公里，人口約54.6萬人（Visit Cabo Verde）

赴佛得角機票搜尋量暴升

內地傳媒《第一財經》報道，據中國的去哪兒旅行指數顯示，截至7月4日早8點，飛赴佛得角首都普拉亞（Praia）的機票搜尋量比上周暴增近30倍，其中，北京、上海和廣州飛普拉亞的航班搜索熱度最高，廣州-普拉亞的機票搜索量同比上周飆184倍。

不過很多地方都沒有直航機赴佛得角，包括香港，必須轉機，例如從香港先飛往土耳其伊斯坦堡，再經摩洛哥卡薩布蘭卡飛往佛得角首都普拉亞，全程超過26小時。從中國內地也至少需要一次轉機才能抵達，例如從北京往摩洛哥卡薩布蘭卡，再飛赴佛得角，全程也需逾20小時。