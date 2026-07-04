美國爆發環孢子蟲疫情　逾400人染病腹瀉　CDC：源頭未明

美國疾病控制與預防中心（CDC）正調查環孢子蟲（cyclospora）疫情，該寄生蟲透過遭糞便污染的生鲜蔬果與水源傳播，不會人傳人，但感染後會引發環孢子蟲腸道疾病。目前全美18個州累計超過400宗感染病例，疫情範圍持續擴大，暫無死亡個案。



《衛報》7月3日報道，環孢子蟲疫情具春夏季節性特徵，5至8月為高發期，多與生食蔬果沾染蟲體有關。感染者典型症狀為噴射狀水樣腹瀉，伴隨腹痛、噁心、低燒、乏力、食慾不振等問題。

CDC通報，5月1日至6月16日期間美國17州通報145宗病例，20人需住院治療。紐約、德州、伊利諾、密歇根為重災區，其中密歇根疫情異常嚴峻，單州短期新增300餘宗，遠超往年全年約50宗的均值，紐約病例也較往年同期翻倍增長。

2026年7月1日，美國疾病控制與預防中心（CDC）通報美國多個州份自5月以來感染環孢子蟲（cyclospora）疫情病例，其中密歇根疫情異常嚴峻，單州短期新增300餘宗。（CDC）

CDC表示，正聯合食藥署與地方衛生部門追查感染源，但暫未發現所有病例同源，而病例數量異常激增，情況不容樂觀。同時，官方提醒民眾徹底清洗蔬果、手部與廚具，出現症狀及時就醫、補充水分避免脫水。