世界盃｜英媒：突尼西亞8名球員藥檢呈陽性　疑墨西哥污染肉所致

今屆世界盃已遭淘汰的突尼西亞，包括在英格蘭球會在內的8名球員在藥檢中對克倫特羅（clenbutero，瘦肉精）呈陽性。



據英國《每日郵報》（Daily Mail）7月3日披露，克倫特羅是一種可以放鬆肺部氣道的藥物，已被世界反興奮劑機構（WADA）列入禁用名單。該藥物原用於緩和氣喘急性發作，亦被健美界用作減脂保肌。

墨西哥農畜業常以克倫特羅作肉牛促生長劑，當局研判球隊在墨集訓期間食用污染肉的可能性最高，非刻意用藥，球員所屬球會已獲通報，預料不會有進一步處分。

突尼西亞在今屆世界盃表現令人失望，小組賽三場全敗，當中包括遭日本大炒4比0。（Reuters）

克倫特羅污染在墨西哥已有先例：2011年金盃5名墨西哥國腳陽性、同年U17世盃109人陽性，國際足協（FIFA）與 WADA 均裁定污染無罪；WADA 2022年技術函亦定調，尿檢濃度低於5ng/mL報為「非典型發現（ATF）」而非「不利分析發現（AAF）」，調查後若屬污染則不究。今屆英格蘭16強對地主墨西哥前飛抵墨西哥城，英足總自帶廚師並嚴查食材；突尼西亞足總未回應，FIFA則拒評。

突尼西亞在今屆戰績慘烈：首場分組賽以1比5不敵​瑞典，法國籍教頭林武治（Sabri Lamouchi）隨即被辭退，成為世界盃史上首支一場就換帥的球隊，並由同鄉蘭納（Herve Renard）臨危受命接手，惟無法扭轉劣勢，在餘下兩場分組賽分別以0比4及1比3不敵日本和荷蘭，被迫提早畢業。