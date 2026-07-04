阿根廷主帥稱球員賽後極疲累　險勝佛得角會變得更強︱世界盃2026

2026世界盃32強賽事，應屆冠軍阿根廷對佛得角，出盡九牛二虎之力才加時3：2險勝，39歲的隊長美斯亦要踢足120分鐘。阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽前已預期今場會陷入苦戰，結果亦如他所料，他在賽後說，這場比賽是個警醒，世界盃去到淘汰賽並無輕易的比賽。



世界盃2026︱阿根廷對佛得角出盡九牛二虎之力才加時3：2險勝。（路透社）

阿根廷對佛得角｜主帥史卡朗尼：這是場極度艱辛的比賽

史卡朗尼在賽後記者會上續稱：「這是說給聲稱我們抽到好籤的人聽的，當然我們值得勝出和晉級，但這是場極度艱辛的比賽。」

佛得角人口不足55萬，又是首戰世界盃，賽前阿根廷獲一面倒看好，可是佛得角面對巨人再次展現勇氣和決心，90分鐘法定時間落後下追平，迫阿根廷踢至加時，再次落後下，亦能一度再追平。就算阿根廷再次領先3：2，佛得角至加時尾聲仍不斷嘗試取得入球，力戰至最後一刻，史卡朗尼指麾下球員賽後「極度疲累」。

世界盃2026︱美斯今場踢足120分鐘，阿根廷才險勝佛得角。（路透社）

阿根廷對佛得角｜阿根廷球員賽後「極度疲累」

他表示，球隊確有需要改善的地方，「但他們展現韌力，戰至加時球員都很累，部分人踢至抽筋。」史卡朗尼讚揚麾下球員「以心而戰」，因此能夠克服一切，「球隊今天展示性格和價值。」

佛得角在加時曾再次扳平，史卡朗尼坦言，「我只想比賽盡早結束，你們也看到他們射入的世界波。我一直很警惕，而內心較外表看來平靜。每個人也以為這會是『行公園』那麼易，但我們深知不是。」

阿根廷對佛得角｜「經過今仗之後，我們無可能不變強」

有傳媒問及，今場的苦戰是否跟阿根廷被捧為今屆冠軍大熱門、壓力太大有關，史卡朗尼一口否定，「不是。這支球隊最出色的地方，就是只會一直向前，繼續努力，繼續奮戰，男孩們繼續以心作戰全力踢球。」

「佛得角付出200%努力，在足球世界那會將雙方距離拉至平等。我們的球迷已率先知道，這就是阿根廷。對我們來說，沒有任何事情是容易的。」史卡朗尼感言，「這件球衣就是如此特別，我們會繼續向前，經過今仗之後，我們無可能不變強，並繼續向前。」