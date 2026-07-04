俄烏大舉互襲　莫斯科擊落逾200無人機　聖彼得堡石油設施中彈

烏克蘭7月3日至4日對俄羅斯發動大規模無人機襲擊，目標同時涵蓋首都莫斯科及總統普京家鄉、第二大城市聖彼得堡，俄方稱擊落超200架無人機。另一方面，俄軍也繼續攻擊烏克蘭，赫爾松州有家禽養殖場出現大火。



莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，過去24小時市上空擊落逾200架烏無人機，其中62架在接近莫斯科時被毀，其餘在更遠距離攔截。

聖彼得堡方面，市長別格洛夫（Alexander Beglov）稱基洛夫區石油設施被擊中，無傷亡；列寧格勒州長德羅茲堅科（Alexander Drozdenko）指波羅的海沿岸維索茨克港亦遭無人機殘骸墜落波及，該州共擊落72架。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram確認，打擊的是「為俄戰爭賺取收入的港口石油設施」，並命中距烏邊境850公里的喀琅施塔得海軍基地——俄方未回應該基地遇襲說法。澤連斯基將此稱為對俄的「遠程制裁」。

俄羅斯也繼續攻擊烏克蘭，烏赫爾松州有家禽養殖場出現大火，該處為烏克蘭其中一個極大型的家禽養殖場，另外在蘇梅市，當地建築物也在俄軍空襲中受損。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）7月3日視察負責指揮對烏戰爭的俄羅斯軍事總部，並聽取關於俄軍在經過數週激烈巷戰後攻佔科斯蒂揚尼夫卡市的報告。

他稱讚這是攻佔附近斯拉維揚斯克和克拉馬托爾斯克兩座城市的關鍵一步。烏克蘭軍方發言人則稱莫斯科「散布虛假謠言」，指俄軍並未成功佔領該市。