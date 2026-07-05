特朗普稱最快下周與內塔尼亞胡會面　指兩人關係好：他知誰是大佬

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月4日（周六）向美媒Axios表示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）向他請求到白宮舉行會面，特朗普指兩人最快可能在下週他出席完北約峰會後會晤。特朗普強調兩人關係良好：「我們相處得很好。（內塔尼亞胡）知道誰才是老大。」



據報道，這將是兩位領導人自2月在戰情室舉行那次引人注目的會晤以來的首次會面。當時，內塔尼亞胡向特朗普提出對伊朗發動聯合戰爭的計劃。

2025年10月13日，以色列耶路撒冷，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在議會交談。特朗普當日在議會發表演說。（Reuters）

一位以色列官員表示，由於特朗普將於7月7日至8日訪問土耳其出席北約峰會，因此內塔尼亞胡下週到訪華盛頓可能為時過早。

這名官員指：「可能會安排在再下一個星期。」

以色列總理辦公室則表示，內塔尼亞胡3日致電特朗普，祝賀美國慶祝建國250週年。

內塔尼亞胡辦公室指：「在通話中，總理表示，美國是全球自由的捍衛者，以色列高度重視兩國之間的緊密關係。內塔尼亞胡與特朗普皆同意盡快在美國會面。」

據Axios報道，自2月那次會晤以來，不少特朗普身邊的幕僚都對內塔尼亞胡產生深厚的懷疑和失望。一位美國官員表示：「特朗普的許多親信顧問都認為內塔尼亞胡在所有事情上都錯了。」

6月，特朗普曾在一次電話中猛烈抨擊內塔尼亞胡，指責以色列在黎巴嫩的軍事行動升級，稱他「瘋了」，並指責他忘恩負義。

伊朗戰爭引發的緊張局勢加劇共和黨內部在以色列問題上的分歧，像Tucker Carlson這樣的「讓美國再次偉大」（MAGA）派旗手一直批評特朗普受制於內塔尼亞胡。

過去2個多月來，由於戰爭和其他地區問題，特朗普與內塔尼亞胡在國家安全和外交政策目標，以及各自國內政治利益方面出現不少分歧。

雖然內塔尼亞胡對此有所保留，特朗普7月還是堅持與伊朗簽署一份諒解備忘錄，延長與伊朗的停火期限，並啟動新一輪的美伊談判。

2025年12月29日，美國佛羅里達州棕櫚灘，總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）後，在記者會上與對方握手。（Reuters）

特朗普亦多次公開呼籲內塔尼亞胡管控以軍在黎巴嫩的軍事行動，黎巴嫩的戰事已成為美伊談判的障礙，伊朗一直要求以色列停止在黎巴嫩的軍事行動，並從南部撤出。