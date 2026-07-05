特朗普分別與普京澤連斯基通話　討論俄烏問題

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）分別與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，討論俄烏衝突問題，為即將在安卡拉舉行的北約峰會作準備。



法媒引述俄羅斯新聞社報道，克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）周六（7月4日）說：「考慮到特朗普即將於7月7日至8日參加在土耳其舉行的北約峰會，兩名總統談論了烏克蘭問題。」

他指出，普京「概述了（烏克蘭）戰場的實際情況，俄羅斯武裝部隊正在穩步推進」。

兩名領導人在85分鐘的通話中還討論了伊朗和中東等問題。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在阿拉斯加州安克雷奇埃爾曼多夫–理查森聯合基地會面。（Reuters）

烏沙科夫引述特朗普說，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）將繼續努力斡旋，並準備再次訪問莫斯科。「美國總統再次確認，他願意努力促成衝突迅速結束，並找到解決危機的方案。」

他強調，俄羅斯尋求「在充分考慮俄羅斯根本方針的前提下，通過政治外交途徑解決衝突」，並指責基輔及歐洲盟友「指望延長甚至升級衝突，並針對平民實施恐怖主義」。他指的是烏克蘭對俄羅斯目標的遠程打擊。

12月2日晚，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）就俄烏「和平計劃」在克里姆林宮舉行會談。（Reuters）

另外，澤連斯基同日較早時也說，他和特朗普討論了烏克蘭持續四年多的戰爭，稱這是一次「非常好的通話」。

他在社媒發文說：「我和特朗普討論前線的當前局勢，以及我們的外交努力。結束這場戰爭的前景十分樂觀，美國的決心是決定性的。我們已同意在安卡拉舉行的北約峰會期間繼續討論這些問題。」

澤連斯基也在講話中感謝美國在整個衝突期間提供的幫助，並讚揚那些心系烏克蘭未來、珍視世界自由的「美國之心」。

2026年6月16日，法國埃維昂萊班，七國集團峰會舉行期間，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）進行交談。（Reuters）

俄烏雙方也指出，這次通話是為了紀念美國建國250周年。

近幾個月來，俄羅斯軍隊在前線幾乎沒有取得明顯進展，這主要是由於無人機的廣泛使用，限制了重型車輛的通行，並對雙方造成重大損失。

在外交層面，談判目前陷入僵局。莫斯科要求烏克蘭軍隊從整個頓涅茨克地區撤出，但這一要求遭到基輔拒絕。

包括特朗普在內的32個國家元首和代表團，預計將於下周二（7日）開始抵達安卡拉參加峰會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

