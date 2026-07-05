世界盃｜美國電視台飲水時間播廣告挨批　學者：廣告費或高達20億

美墨加世界盃最大的爭議點是國際足協首次在上下半場引入「飲水時間」（hydration break），原意是給予球員時間補水，在炎炎夏日作賽下照顧他們的健康，但由於不少轉播賽事的電視台皆藉此插播廣告而引來球迷的抨擊。據英國廣播公司（BBC）的估算，每場球賽因「飲水時間」產生的廣告時長約為4分20秒，按照今屆有104場球賽，總共為7小時30分40秒。



據報道，上述數字是部分球迷在世界盃強制休息期間觀看的額外電視廣告時長。

2026年6月27日，世界盃J組賽事，阿根廷對約旦，圖為阿根廷球星美斯（Lionel Messi）在飲水時間補充水分。（Reuters）

當英國觀眾透過BBC和ITV觀看比賽時，他們看到的是球員補充能量和專家提供的戰術分析，而其他地區的觀眾則要「硬食」，不得不觀看商戶推銷產品的廣告。

廣告可以在裁判吹響每半場中場休息哨聲後的20秒開始，並在比賽重新開始前30秒結束。

這代表每個國家的每家電視台，每場比賽最多可以額外播放8個30秒的廣告位，整個世界盃從開始到結束總共會有832個這樣的廣告位。

據BBC體育報道，專家指出，在美國霍士體育頻道，世界盃期間30秒廣告的平均價格在20萬至30萬美元（約157萬至235萬港元）之間，而在美國隊比賽和決賽階段，價格更是高達75萬美元（約588萬港元）。

這意味，光是在美國，利用球員飲水休息時間投放廣告就可能帶來超過2.5億美元（約19.4億港元）的收入。

這些休息時間打斷了比賽的節奏，引來教練和球員的強烈批評，幾乎在每個比賽場館都遇上球迷的噓聲。

美國賓州大學華頓商學院運動管理講師吉斯（Rob di Gisi）表示：「美國人已經習慣體育賽事中加插廣告四、五十年了，所以從文化角度來看，這很符合他們的習慣，美國這邊幾乎沒有任何阻力。任何讓球賽變得更美國化的改變都會被人們欣然接受，甚至無人察覺。」

報道指，在世界其他一些大型市場，包括墨西哥、加拿大、法國、德國、意大利、西班牙、中國、日本、印度、澳洲、中東和撒哈拉以南非洲地區，電視台都在飲水時間中插播廣告。

雖然，這些地區的電視台未必能像像霍士體育那樣收取高價，而且並非所有公司都會播放最長時長，但總收入將十分可觀。

2026年7月3日，世界盃32強淘汰賽，阿根廷對佛得角，圖為佛得角球員在飲水時間用水降溫。（Reuters）

吉斯估算：「如果將這種（霍士電視）播放模式推廣到所有其他國家，全球僅靠飲水時間的廣告收入就可能達到10億美元（約78億港元）。」