世界盃｜佛得角門神禾仙夏IG粉絲破2100萬 躍升全球門將第一
撰文：林嘉敏
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佛得角（Cape Verde，又譯維德角）40歲門將禾仙夏（Vozinha）在世界盃32強淘汰賽迎來生涯精彩一戰，硬撼球王美斯領銜的衛冕冠軍阿根廷。他全場交出8次撲救，圈粉無數，其IG賬戶「vozinha1」粉絲數目已經飆升至超過2100萬，正式躍升為全球粉絲最多的足球門將，超過卡斯拿斯（Iker Casillas）、紐亞（Manuel Neuer）等名將，且數據至今仍持續攀升。
在這場對決中，禾仙夏鎮守維德角大門，全程高度專注，屢次化解美斯的單刀、精彩罰球等攻勢，全場貢獻多次關鍵撲救，令衛冕冠軍阿根廷逼入苦戰，要打加時賽。
雖然佛得角最終落敗，不過佛得角的表現贏得全場尊重。禾仙夏賽後更獲美斯主動擁抱並大讚「出色」，兩人更在訪問結束後友好交換球衣，成為本屆世界盃的溫暖場面。
在世界盃決賽周開賽前，禾仙夏身價平平，IG粉絲不足5萬人，鮮為外界熟知。但隨著他在本屆世界盃的表現超級神勇，他的人氣迎來爆發式增長，粉絲數暴漲至超過400倍、突破2100萬，超越多位世界頂級門將，穩居全球門將IG粉絲榜首位。
他目前的IG追蹤人數超過2100萬人，超越本來第一的卡斯拿斯（2043萬），以及基羅拿華斯（Keylor Navas，1909萬）、泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois，1804萬）、紐亞（1500萬）等名將。
對比佛得角僅54.6萬的全國人口，禾仙夏的IG粉絲規模已是國家人口的三十多倍，成為本屆世界盃最令人驚艷的黑馬球星。
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