哈里梅根遭孤立？　加州豪宅鄰居「避之則吉」直言：對社區無益

英國哈利王子（Prince Harry）與太太梅根（Meghan Markle）自2020年遷居美國加州蒙特西托後，鄰居與其關係出現變化。據《Page Six》引述當地消息人士指出，鄰里間對兩人逐漸疏遠，甚至「不願與他們被看見」，原因並非近期媒體批評，而是多年累積的疲憊感。一名鄰居直言：「大家都累了。」同時，梅根與哈利王子本人則透過發言人表示，與鄰居關係良好，並珍惜社區生活。



鄰居不願與梅根哈利同框 批評聲浪持續升溫

「他們避開他們，沒有人想跟他們一起被看到。」一名消息來源如此形容蒙特西托社區對梅根與哈利王子的態度。據悉，這種冷淡並非近期媒體報導引發，早在過去數年已逐步成形，主因是居民認為兩人「只會索取，毫無自覺」。雖然Netflix高層薩蘭多斯（Ted Sarandos）被指不願單獨與夫婦通話，但雙方律師已否認此事「完全不實」。

英國王室：圖為2021年9月25日，英國哈里王子和夫人梅根在美國紐約中央公園舉行的2021年Global Citizen Live音樂會上亮相。（Reuters）

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2020年，梅根與哈利王子購入1,465萬美元豪宅，正式成為蒙特西托居民。當時，發言人曾向《Vogue》表示：「他們自抵達以來，已融入社區的寧靜隱私，並希望這份尊重能惠及鄰居與家人。」

社區名流雲集 部分居民直言「梅根對社區無益」

蒙特西托聚集奧花．雲費（Oprah Winfrey）、Katy Perry、Ariana Grande等多位名人。2020年，住戶雪倫．史東曾表示：「他們來這裏不是為了依賴我們的社區，而是想成為其中一分子。」

然而去年12月，鄰居理查．麥納茲於德國紀錄片中直言：

我個人不認為梅根對我們社區是資產……她很少外出或參與社區活動。

他補充，「哈利某種程度上還算活躍，但梅根幾乎沒被看見……哈利也很少出現。」

社群疲憊加劇 商業合作遭遇瓶頸

近期，梅根在自家花園拍攝與女兒莉莉貝特的照片，推廣品牌「As Ever」255美元花藝禮盒。然而，Netflix與「As Ever」的合作於11個月後終止，為夫婦商業版圖再添變數。

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