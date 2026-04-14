哈里梅根時隔8年再訪澳　遭斥借王室身份撈金　當澳洲是提款機

《衛報》報道，英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）周二（4月14日）將抵澳洲悉尼，展開私人兼宣傳巡訪。有批評者稱此為「偽王室」之旅，是借王室身份在澳洲撈金。



此次行程為期四天，二人將訪悉尼、墨爾本，哈里還將獨自到訪堪培拉。期間行程包括一系列體育、精神健康和退伍軍人相關活動。

哈里周四（16日）將在InterEdge「心理社會安全」峰會演講，門票介乎498美元（約3,900港元）至2378.65美元（約18,510港元）不等。

梅根將出席為期三天的靜修活動，內容包括瑜伽、聲音療癒、冥想及迪斯科舞會，被宣傳為「獨一無二的閨蜜週末」，門票2699美元（約21,000港元）起，VIP體驗價格為3199美元（約25,000港元）。

兩人還將訪問墨爾本皇家兒童醫院。梅根將訪問一家婦女無家可歸者服務機構。哈里將訪問澳洲戰爭紀念館，參加傷殘軍人運動會等。

2026年4月14日，英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）造訪澳洲墨爾本皇家兒童醫院。（Reuters）

與2018年的訪問不同，此次行程遭到輿論抨擊。據報道，兩人此行雖由私人資助，但仍有部分公帑用於警務安排，以確保巡訪期間的公共安全。

多家澳洲報刊周一（13日）刊登文章剖析哈里王子與梅根此行預計收入，當中，《悉尼先驅晨報（Sydney Morning Herald）》更發表評論，題為《澳洲對哈里和梅根很好，現在他們想把我們當提款機》。

弗林德斯大學副教授、王室研究員巴斯汀（Giselle Bastin）則直言二人借澳洲「撈金」。