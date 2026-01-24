特朗普諷北約盟軍「躲後方」　兩赴阿富汗服役的哈里王子發聲反駁

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月22日接受霍士新聞（Fox News）採訪時質疑，若美國面臨戰事「需要北約盟國」，他們是否會「在場」，還稱北約盟國在阿富汗戰爭期間「在前線保持一定距離」，雖派出部隊但一直待在後方。英國哈里王子23日就此發聲。



此言論引發軒然大波。英國廣播公司（BBC）報道，兩度前往阿富汗服役的哈里王子（Prince Harry）23日發表聲明指出，2001年北約成員國在「9·11」事件後，史上首次、唯一一次援引《北大西洋公約》第五條（即集體防禦條款），與美國在阿富汗並肩作戰。他提到，每個盟國都有此義務，理應響應號召。

哈里王子分別於2007-2008年（約23歲）及2012-2013年（約28歲）兩度服役，圖為2012年12月他在阿富汗服役時的照片（Getty）

「我曾在那服役，結交終生摯友，也失去朋友，僅英國就有457名軍人陣亡。成千上萬人的生活改變，無數家庭承受戰爭代價，這些犧牲理應得到如實尊重。」哈里王子強調，他們忠於捍衛外交與和平。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）也對特朗普的說法作出回應，稱其「言論具侮辱性，令人震驚」。英國自由民主黨魁戴維（Ed Davey）在社交媒體發文，批評特朗普曾5次逃避美國兵役，如何敢質疑北約盟軍犧牲。