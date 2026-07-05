墨西哥女記者慘遭綁架殺害 揭4警察為內鬼勾結犯罪集團
撰文：林嘉敏
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墨西哥當局7月3日證實女記者古茲曼（Roxana Guzman）遇害，並揭發多名警人員協助犯罪集團、曝光駭人警黑勾結內幕，同時再次突顯墨西哥惡劣的新聞工作環境。
古茲曼犯罪新聞媒體「東南資訊脈動」（Pulso Informativo del Sureste）的負責人，幾名蒙面持槍男子在6月2日闖入她的住處並擄走她，畫面遭社群媒體廣泛流傳。
兇手事後企圖以燃料毀屍滅跡，警方僅尋獲部分骸骨，經法醫鑑識後遺憾聲明：「從科學上證實，調查期間發現的遺骸屬於這名記者。」
目前全案共逮捕8名涉案疑犯，其中包含4名現役市政警察。檢方指出，這些警察暗中為犯罪集團提供物資、食物與後勤支援，協助完成綁架殺人等罪行。
人權組織數據顯示，今年墨西哥有至少3名記者遇害。該組織指出，自2024年10月總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）上任以來，已有多達10名記者遭殺害，突顯墨西哥新聞工作者處境嚴峻。
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